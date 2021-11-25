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Ексклюзив

Путін буде готовий на масштабні провокації за 1,5-2 місяці, - Клімкін

25 листопада, 2021 четвер
19:57
війна з Росією Павло Клімкін

Повномасштабне вторгнення Росії до України не є неминучим

Про це ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив у програмі "Великий Львів" на Еспресо.TV.

"Я вважаю, що він (Путін - ред.) маючи менталітет дзюдоїста, буде шукати у нас слабкі місця. Він, безумовно, готується до нападу, але я не вважаю, що він неминучий. Це залежить від нас та наших союзників. Оскільки Путін поважає тільки американців, справа за нами і за американцями", - вважає він.

За його словами, Україна може підготуватись до можливого нападу.

"Що ми можемо зробити - ми можемо до цього підготуватися, прорахувати сценарії, чітко і швидко будувати все, від готовності Збройних сил до тероборони. Американці, брити, інші наші друзі кажуть: "Останні рухи не такі масштабні, як у травні або під час навчань "Захід-2021"". Але є декілька дуже важливих моментів. Перше - ми бачимо неординарну активність російської розвідки і спецназу, вони відпрацьовують не лише масштабне вторгнення, а десантування туди, де можлива дестабілізація. Ми також бачимо, це оцінка моїх друзів з Британії та Штатів, що Путін готовий на масштабні провокації приблизно за 1,5 - 2 місяці, в січні", - підсумував ексміністр.

 

  • Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
  • Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
  • В Офісі президента не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
  • 21 листопада керівник української військової розвідки ГУР Кирило Буданов заявив, що цієї зими Росія готується атакувати суверенну територію України.
  • Американська розвідка опублікувала карту з місцями можливого вторгнення РФ в Україну цієї зими.
  • 22 листопада Кремль звинуватив Україну в нарощуванні військових сил. 
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не вірить у великий наступ Росії та захоплення нових українських територій.
  • 25 листопада очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії.

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Павло Клімкін
вторгнення в Україну
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