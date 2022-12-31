Таку норму встановлює указ президента Росії Володимира Путіна, повідомляє Укрінформ.

Документ вносить поправки до іншого указу "Про спеціальний порядок виконання іноземними покупцями зобов'язань перед російськими постачальниками природного газу". Цей указ, підписаний російським президентом наприкінці березня, регулює торгівлю газом із "недружніми" країнами за рублі.

Тепер оплату боргу за газ пропонується зараховувати на спеціальний рахунок російського постачальника, відкритий в іноземній валюті.

При цьому зазначається, що погашення боргу не вважатиметься підставою для відновлення постачань у разі недотримання іноземним покупцем порядку, запровадженого в березні. Тобто оплати за газ в рублях.

Нагадаємо, з квітня влада Росії вимагала від країн ЄС платити за газ тільки рублями. Оператори з Польщі, Болгарії, Фінляндії та Нідерландів відмовилися, через що постачання їм було зупинено.

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