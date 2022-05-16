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Путін думав, що зможе знищити Україну, проте лише зміцнив її суверенітет, - Блінкен

16 травня, 2022 понедiлок
08:47
Світ Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що у керівництва РФ було бажання знищити Україну і розділити Північноатлантичний Альянс

Про це він написав у twitter.

"Президент Путін почав цю жорстоку і неспровоковану війну, думаючи, що зможе ліквідувати Україну як незалежну країну і розділити НАТО. Натомість він лише зміцнив суверенітет і незалежність України. НАТО сильніше, заможніше, ніж будь-коли", - зауважив Ентоні Блінкен.

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Україна
Росія
війна з Росією
війна
США
Ентоні Блінкен
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