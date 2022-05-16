Путін думав, що зможе знищити Україну, проте лише зміцнив її суверенітет, - Блінкен

Про це він написав у twitter.

"Президент Путін почав цю жорстоку і неспровоковану війну, думаючи, що зможе ліквідувати Україну як незалежну країну і розділити НАТО. Натомість він лише зміцнив суверенітет і незалежність України. НАТО сильніше, заможніше, ніж будь-коли", - зауважив Ентоні Блінкен.

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