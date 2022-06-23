Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Плани, які ставили в Росії щодо захоплення Донецької та Луганської області та формування потужного блоку контролю над південним регіоном - не реалізуються. Надання Україні статусу кандидата ЄС, засідання "Великої сімки", засідання НАТО, постачання важкого озброєння - ці заходи викликають негативну реакцію Путіна. На засіданні ради безпеки він хоче поставити питання про захоплення територій найближчим часом. Знесилити наші підрозділи, які захищають Донецьку й Луганську області. Посилити наступальну позицію на Запорізькому напряму та утримувати позиції в Херсонському напрямку, - пояснив Маломуж.

Маломуж зауважив, що, отримавши нову техніку та озброєння, українська армія вже зможе готуватися до наступу, а це провал Путіна.

"Виділяється новий військовий контингент до 40 тис. Російські військовики вже мобілізовані. На південний напрямок Росія кинула нові види озброєння, "гради", "урагани", танки. Буде рішення про активізацію агресивних дій на противагу нашим політичним успіхам. Путін буде поспішати, тому що затягування процесу, входження в нові регіони веде до провалу. Він намагається підтягнути нові види озброєння. Навіть одиничні екземпляри, які будуть використовуватися як пробні на території України й в перспективі загрожує використовувати проти нашої держави балістичні ракети. Але нам треба витримати ще декілька тижнів і готуватись до системних наступальних операцій. Викинути ворога за наші межі, тоді буде перспектива миру", - наголосив Маломуж.