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Путін готується до ще більшої війни: Лубінець пояснив, що про це свідчить

12 серпня, 2023 субота
19:26
Війна з Росією Дмитро Лубінець, омбудсман

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що дії російського президента Володимира Путіна вказують на те, що він не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої

Про це він написав у Facebook.

"Санкції проти Росії та надання зброї Україні - така відповідь міжнародної спільноти має бути на умисне ігнорування Росією норм міжнародного гуманітарного права", - зазначив Лубінець.

Він нагадав, що нещодавно Путін вніс до Держдуми законопроєкт, яким хоче скасувати необхідність повідомити міжнародні організації, наприклад ООН чи Раду Європи, про введення або припинення дії військового\надзвичайного стану в Росії. 

На думку омбудсмана, цим країна-агресор у черговий раз порушує вимоги Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Окрім цього, поправки у законі дозволять керівництву Росії репресувати росіян без огляду на міжнародне гуманітарне право.

"Про що це говорить? Президент РФ не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої. Ба більше – не виключає збройних зіткнень із країнами НАТО", - наголосив уповноважений ВРУ з прав людини.

Лубінець закликав міжнародну спільноту серйозно підготуватись до загроз, які йдуть з Росії, а західних партнерів – ввести додаткові санкції проти Росії та надати додаткове озброєння Україні, щоб зупинити російську військову експансію.

"Агресія РФ продемонструвала, що злочинний режим вищого керівництва Росії не зупиниться в Україні, а може розпочати ще більш криваву війну в Європі. РФ - це загроза для безпеки всього демократичного світу!", - додав омбудсман.

  • Напередодні, 9 серпня, російський президент Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт, відповідно до якого скасовується необхідність повідомляти генерального секретаря Ради Європи про введення чи припинення дії військового або надзвичайного стану у Росії.
Україна
Росія
Володимир Путін
Рада Європи
НАТО
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