Путін готується до ще більшої війни: Лубінець пояснив, що про це свідчить

Про це він написав у Facebook.

"Санкції проти Росії та надання зброї Україні - така відповідь міжнародної спільноти має бути на умисне ігнорування Росією норм міжнародного гуманітарного права", - зазначив Лубінець.



Він нагадав, що нещодавно Путін вніс до Держдуми законопроєкт, яким хоче скасувати необхідність повідомити міжнародні організації, наприклад ООН чи Раду Європи, про введення або припинення дії військового\надзвичайного стану в Росії.



На думку омбудсмана, цим країна-агресор у черговий раз порушує вимоги Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Окрім цього, поправки у законі дозволять керівництву Росії репресувати росіян без огляду на міжнародне гуманітарне право.



"Про що це говорить? Президент РФ не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої. Ба більше – не виключає збройних зіткнень із країнами НАТО", - наголосив уповноважений ВРУ з прав людини.



Лубінець закликав міжнародну спільноту серйозно підготуватись до загроз, які йдуть з Росії, а західних партнерів – ввести додаткові санкції проти Росії та надати додаткове озброєння Україні, щоб зупинити російську військову експансію.



"Агресія РФ продемонструвала, що злочинний режим вищого керівництва Росії не зупиниться в Україні, а може розпочати ще більш криваву війну в Європі. РФ - це загроза для безпеки всього демократичного світу!", - додав омбудсман.