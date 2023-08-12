Путін готується до ще більшої війни: Лубінець пояснив, що про це свідчить
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що дії російського президента Володимира Путіна вказують на те, що він не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої
Про це він написав у Facebook.
"Санкції проти Росії та надання зброї Україні - така відповідь міжнародної спільноти має бути на умисне ігнорування Росією норм міжнародного гуманітарного права", - зазначив Лубінець.
Він нагадав, що нещодавно Путін вніс до Держдуми законопроєкт, яким хоче скасувати необхідність повідомити міжнародні організації, наприклад ООН чи Раду Європи, про введення або припинення дії військового\надзвичайного стану в Росії.
На думку омбудсмана, цим країна-агресор у черговий раз порушує вимоги Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Окрім цього, поправки у законі дозволять керівництву Росії репресувати росіян без огляду на міжнародне гуманітарне право.
"Про що це говорить? Президент РФ не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої. Ба більше – не виключає збройних зіткнень із країнами НАТО", - наголосив уповноважений ВРУ з прав людини.
Лубінець закликав міжнародну спільноту серйозно підготуватись до загроз, які йдуть з Росії, а західних партнерів – ввести додаткові санкції проти Росії та надати додаткове озброєння Україні, щоб зупинити російську військову експансію.
"Агресія РФ продемонструвала, що злочинний режим вищого керівництва Росії не зупиниться в Україні, а може розпочати ще більш криваву війну в Європі. РФ - це загроза для безпеки всього демократичного світу!", - додав омбудсман.
- Напередодні, 9 серпня, російський президент Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт, відповідно до якого скасовується необхідність повідомляти генерального секретаря Ради Європи про введення чи припинення дії військового або надзвичайного стану у Росії.
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