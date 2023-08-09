Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Путін запропонував не повідомляти Раду Європи про запровадження воєнного стану в Росії

Путін запропонував не повідомляти Раду Європи про запровадження воєнного стану в Росії

9 серпня, 2023 середа
12:43
Світ Путін

Російський президент Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт, відповідно до якого скасовується необхідність повідомляти генерального секретаря Ради Європи про введення чи припинення дії військового або надзвичайного стану у Росії

Відповідний документ опублікували в базі даних Держдуми.

Зазначається, що поправки вносяться до федеральних конституційних законів про військове та надзвичайне положення.

Згідно з чинними нормами, Росія при запровадженні військового або надзвичайного стану в країні повинна повідомляти генеральних секретарів ООН та Ради Європи про відступ від своїх зобов'язань за міжнародними договорами щодо обмеження прав і свобод росіян. Це зобов'язання відповідало вимогам Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Натомість зараз Путін пропонує виключити із законів згадку про Конвенцію та пункт про інформування генсека Ради Європи. У пояснювальній записці таку пропозицію він пояснює тим, що "з 16 березня 2022 року щодо РФ припинила дію зазначена Конвенція, а також ратифіковані Росією протоколи до неї".

  • 16 травня президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що саміт Ради Європи підтримає трибунал для РФ й елементи мирного плану Зеленського.
  • Наступного дня лідери 46 країн-членів Ради Європи закликали Росію негайно та без умов вивести свої військові сили з України, Грузії та Молдови.
Росія
Рада Європи
Воєнний стан
Читайте також:
танк Leopard 1
9 серпня, 2023 середа
Стало відомо, хто викупив у Бельгії 50 танків Leopard 1 для України, - ЗМІ
Вадим Денисенко
8 серпня, 2023 вiвторок
Денисенко про реакцію українців на ідею обмежити чоловікам виїзд з України після війни: 1 млн поїде до жінок, про це має бути дискусія
ЗСУ
6 серпня, 2023 неділя
Україну поставили в ситуацію, коли вона не може виграти війну проти Росії, - політолог Фельштинський
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.63
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
9 серпня
14:09
Оновлено
вибух на оптико-механічному заводі
Під Москвою пролунав потужний вибух на оптико-механічному заводі: щонайменше 45 постраждалих
14:01
Александар Вучич
"Втратила б все": Вучич попередив Україну про наслідки визнання Косова
14:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Великий розпил. Коли друзі президента перестануть годуватися з каналу "Freedom"?
13:37
На фото: Олександр Дубінський
Нардеп Дубінський заявив, що йому оголосили підозру
13:33
Аналітика
авто
Український авторинок: який його справжній розмір та скільки втрачає бюджет, - дослідження YouControl та Automoto
13:30
Мінагрополітики покращило прогноз цьогорічного врожаю
13:25
Володимир Зеленський
"Найвужче коло людей і максимальна увага до наступу": Зеленський провів засідання Ставки
13:21
хабар
СБУ викрила чиновника з Міноборони, якого підозрюють у привласненні 16 млн грн
13:20
В Україні триває збір овочевих культур: який регіон має найбільшу врожайність
13:18
дощ у Львові погода
Захід України накриють дощі, а найтепліше буде на сході: прогноз погоди на 10 серпня від Наталки Діденко
13:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 серпня: яка актуальна ціна євро та долара у банках
13:12
Андрій Холодов
Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги Народу" Холодова
13:10
потяг_Укрзалізниця
Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Ізюм, Ворохта і Кривий Ріг: Укрзалізниця призначила шість додаткових потягів
13:02
наслідки удару РФ по Покровську
Наслідки удару РФ "Іскандерами" по Покровську. Фоторепортаж
12:54
Херсонщина обстріл
Росіяни вдарили по дитсадку у Херсоні, є поранений
12:46
Верховна Рада
Наталя Лактіонова склала присягу нардепа від "Слуги Народу"
12:40
Ексклюзив
Леонід Ємець
Місцева влада має просити центральну, аби долучитися до допомоги Силам оборони, - депутат Київради
12:30
На фото: обшук в екснардепа Макеєнка
Правоохоронці проводять обшуки в екснардепа Макеєнка, якого підозрюють у відмиванні понад 500 млн грн
12:27
Ексклюзив
Сергій Фурса
Інвестбанкір Фурса: бізнес втягують у поле, де він не може працювати без корупції
12:20
Гнилі овочі стануть підставою для перевірок військових частин від Міноборони та Генштабу - член антикорупційної ради Геннадій Кривошея
12:14
Оновлено
У Міноборони спростували інформацію ISW про рейд ЗСУ на лівий берег Дніпра на Херсонщині
12:10
Ексклюзив
На фото: пункт медичної допомоги під Бахмутом
Кілька годин життя під загрозою смерті: як працює "стабік" неподалік Бахмуту
12:06
На фото: Сергій Гришков
Український сервіс таксі Uklon призначив нового керівника
12:05
евакуація
Жителів Куп'янського району Харківщини закликали евакуюватися
12:03
OPINION
Борис Ґудзяк
Несвященна війна глави Російської православної церкви патріарха Кирила проти України
11:55
кримські татари
У Криму школам заборонили підіймати кримськотатарський прапор, - КримSOS
11:54
iPhone
Стала відома попередня дата презентації iPhone 15
11:53
Ексклюзив
Карта заставочна
Карта бойових дій за період 2–8 серпня: контрнаступ на півдні України повторює операцію на Херсонщині
11:45
ВАКС
ВАКС скасував виправдувальний вирок ексдепутату від "Опоблоку" Дмитру Колєснікову
11:15
електроенергія
В Україні в розпал робочого тижня знизилося споживання електроенергії: названо причину
11:03
Ентоні Блінкен
Блінкен назвав смішною пропозицію Росії безплатно постачати зерно в африканські країни
10:58
кримський вітер
Поблизу Джанкоя в Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада каже про навчання
10:54
ФСБ
У Росії заявили про затримання диверсанта, який нібито підірвав газопровід у Криму
10:52
наступ ЗСУ
ЗСУ звільнили понад 40 тис. кв.км територій за час повномасштабної війни з РФ
10:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому загальмований контрнаступ стане проблемою для Києва та чи намагається Китай зупинити війну в Україні. Акценти світових ЗМІ 9 серпня
10:33
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
Застава за митрополита УПЦ МП Лебедя не означає звільнення від відповідальності: СБУ про зміну запобіжного заходу
10:25
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань заявив про друге за тиждень вторгнення китайських літаків в зону ППО острова
10:13
На фото: затримання
Переселенку з Донеччини підозрюють у шпигуванні для ворога на Житомирщині
10:12
Росіяни зруйнували 10 приватних будинків, вдаривши по Словʼянську
Армія РФ за добу атакувала 9 регіонів України: троє загиблих і 22 поранених
10:12
Сергій Марченко
Міністр фінансів вважає, що наразі рівень корупції в Україні найнижчий і міг перейти в інший формат
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV