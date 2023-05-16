Про це заявив в інтерв'ю Європейській правді Тіні Кокс.

Очільник ПАРЄ наголосив на необхідності відновлення справедливість.

"У рішенні саміту глав держав та урядів буде посилання на відповідні елементи мирного плану Зеленського. Отже: справедливість має відновитися. І тому в рішенні саміту буде також йтися, що потрібен трибунал щодо злочину російської агресії", – сказав Кокс.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи зауважив, саміт має визначити, що потрібен компенсаційний механізм для відшкодування Україні завданих матеріальних утрат: "Для цього потрібен реєстр збитків. І вже на цьому саміті десятки держав приєднаються до угоди, яка створить такий реєстр, що запрацює у Нідерландах, у Гаазі".

За словами глави ПАРЄ, це важливий крок вперед.