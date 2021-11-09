"Путін готується до знищення України". Роман Безсмертний у стрімі із Сергієм Руденком

"Путін готується до знищення України", "Про що мовчить Зеленський", "Кадрові ротації в уряді Шмигаля" - на ці теми говоритиме ведучий Сергій Руденко із політиком, дипломатом Романом Безсмертним.



Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 15:00.



Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 10 листопада, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".

