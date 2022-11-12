Про це розповів військовий експерт Петро Черник в етері Еспресо.

За словами експерта, в РФ триває внутрішня боротьба, тому командувача окупантів на Сході України Олександра Лапіна, котрий відступив із Лимана, вважають зрадником, а головнокомандувача армії РФ Сергія Суровікіна, який програв у Херсоні, - героєм. Він зауважив, що президент Росії кристалізує вірних собі військовиків. На думку Петра Черника, кадрові перестановки свідчать про підготовку до навішування ярликів за поразку, передусім, на міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"На мій погляд, це станеться найближчими місяцями, якщо дуже оптимістично. Можемо твердо констатувати, що війна між великими вежами кремля - на марші. Питання хто кого переграє й буде переможцем, а хто - жертвою. У росіян по-іншому бути не може. Цап офірний за поразку в Україні (а вона наростає) мусить бути призначений", - наголосив військовий експерт.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області. В Міноборони України прокоментували можливий вихід армії РФ з Херсона, зазначивши, що "росіянам вірити не можна".

11 листопада українська розвідка повідомила, що ЗСУ заходять у Херсон, місто повертається під контроль України.

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