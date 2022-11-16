Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ще влітку було зрозуміло, що росіяни не збираються зимувати на правому березі Дніпра та в сухопутному коридорі в Крим. Є певні дії, які проводять окупаційна влада та їхні адміністрації для підготовки до зими. Їхні дії свідчать, що вони не збираються затримуватись на зиму в Херсонській, Запорізькій, а вже й Луганській та Донецькій областях. Тому ще влітку було зрозуміло, що російські війська підуть з правого берега Дніпра та з сухопутного коридору до Криму", - пояснив Світан.

Експерт переконаний, що російські війська покинуть територію Херсонської та Запорізької областей

"Для Путіна є певна задача, щоб обміняти тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької області на Крим та Донбас. Або ж обміняти всю окуповану територію материкової України на Крим. Тому незабаром, цілком ймовірно, росіяни підуть з Херсонщини та Запоріжжя", - додав він.