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Ексклюзив

Путін хоче обміняти тимчасово окуповані території України на Крим, - військовий експерт Світан

16 листопада, 2022 середа
10:27
війна з Росією путін путлер

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Путін буде торгувати тимчасово окупованими територіями України, щоб зберегти анексований півострів Крим

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ще влітку було зрозуміло, що росіяни не збираються зимувати на правому березі Дніпра та в сухопутному коридорі в Крим. Є певні дії, які проводять окупаційна влада та їхні адміністрації для підготовки до зими. Їхні дії свідчать, що вони не збираються затримуватись на зиму в Херсонській, Запорізькій, а вже й Луганській та Донецькій областях. Тому ще влітку було зрозуміло, що російські війська підуть з правого берега Дніпра та з сухопутного коридору до Криму", - пояснив Світан.

Експерт переконаний, що російські війська покинуть територію Херсонської та Запорізької областей

"Для Путіна є певна задача, щоб обміняти тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької області на Крим та Донбас. Або ж обміняти всю окуповану територію материкової України на Крим. Тому незабаром, цілком ймовірно, росіяни підуть з Херсонщини та Запоріжжя", - додав він.

  • 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
  • ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

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Україна
Росія
Крим
Володимир Путін
російська армія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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