Путін ходить по лезу ножа: британський полковник Грант про збільшення в Росії витрат на армію та ОПК

Таку думку він висловив в етері.

"По-перше, хочу сказати, що нічого нового немає у діях Путіна, адже він вже давно про це говорить. І він фактично зараз робить те, що ми від нього й очікували. Путін втягнув себе у гру кривавої затяжної війни. Він хоче виснажити Україну, виснажити Захід. Тому, впродовж цих двох років він про це говорить. Ми не маємо дивуватися з цього приводу. По-друге, Путін буде витрачати третину їхнього бюджету на покращення оборонного сектору", - зауважив полковник армії Великої Британії у відставці.

На його думку, звичайно, такі витрати призведуть до покращення, бо не можна стільки витратити й не покращити.

"Чи турбується Путін про економіку? Чи підтримає економіка таке зростання витрат на військовий комплекс? Дехто може сказати, що у Північній Кореї так роблять. А дехто скаже, що може і народ повстане, адже буде занепад країни. Якщо вони хочуть мати таку економіку, яка буде підкріплювати військовий комплекс, зокрема того, що потребує Росія, витрачаючи такі колосальні суми грошей, то треба розуміти, що такі витрати були за часів радянщини. Путін фактично ризикує, ходить по лезу ножа, якщо він витрачає стільки на оборонний сектор", - підкреслив Глен Грант.