Путін хотів знищити Україну, ця мета зазнала невдачі, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія вже програла війну проти України
Про це Блінкен заявив під час брифінгу, передає УНІАН.
"Українці обороняються з неймовірною відвагою, а Росія вже програла. Метою Путіна, як він сам говорив, було знищення України як незалежної та суверенної країни. Ця мета зазнала невдачі... За даними нашої розвідки, війська РФ страждають від низького бойового духу, високого рівня смертності, проблем з технікою і керівництвом, яке відмовляється повідомляти їм про реальний стан справ на полі бою", - сказав Блінкен.
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