Путін — цар!

Він завжди мріяв ним бути. І чим довше він був при владі, тим менше це приховував.

Уважне око не могло не помітити, що він та його оточення давно та сильно захоплюються пізньою Російською імперією.

Ми всі давно бачили цю імперсько-державну "міхалковщину", яка в певний час захопила інформаційний простір та голови російського істеблішменту (голова в якого тільки одна — голова Путіна). Його політичними кумирами стали Олександр Третій та Микола Другий. А нещодавно виявилось, що три "головні радники" сьогоднішнього царя Росії — Іван Грозний, Петро Перший та Катерина Велика.

Путін, його оточення та самі росіяни чверть століття прагнули реставрації царизму. Тяжіли до повернення прекрасної імперської Росії минулого (звісно, до вигаданої Росії). Росіяни хотіли царя!

Путін, його оточення та самі росіяни чверть століття прагнули реставрації царизму. Тяжіли до повернення прекрасної імперської Росії минулого (звісно, до вигаданої Росії). Росіяни хотіли царя!

Найкумедніше, що в багатьох росіян ностальгія по СРСР та ностальгія за Російською імперією цілком спокійно і сьогодні поєднуються в голові. І це звісно шизофренія. Великодержавна російська шизофренія.

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Так ось. Я дуже підтримую цей царський косплей Путіна та намагання останнього носити імперську корону, та бути царем. Бо добре знаю, чим це зазвичай закінчується.

Я дуже підтримую цей царський косплей Путіна та намагання останнього носити імперську корону, та бути царем. Бо добре знаю, чим це зазвичай закінчується

Дід останнього царя Миколи Другого, майстер з переслідування українців Александр Другий — загинув в результаті замаху, йому відірвало ноги від бомби революціонерів.

На його сина, кумира Путіна, Олександра Третього — здійснили кілька замахів, але помер він від наслідків хронічного алкоголізму.

А сам Микола Другий, чиє царювання почалося з масової тисняви на Ходинському полі у Москві, який програв дві війни, довів країну до краху — був розстріляний у брудному підвалі разом з родиною.

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Так, Олександр Третій, до якого у діяльності Путіна найбільше відсилань, — помер власною смертю. Але своїми діями заклав фундамент того, що довершив його син — фундамент краху російського імперського режиму.

Тож бажаю Путіну розділити та перевершити долю своїх попередників. І закінчити, як його кумири. В брудному підвалі. В країні, що палає та стікає кров’ю.

Але з невеликим бонусом. Щоб вже ніколи цей російський монстр не піднявся. Щоб вже ніколи він не зміг "встати з колін".

Імперія має померти…

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Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді

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