Путін ліквідовує російську еліту, яка має на нього компромат, - генерал-майор СБУ Ягун про випадок з Чубайсом

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"На мою думку, цілком ймовірно Путін хоче ліквідувати Чубайса. Чубайс входить в коло осіб, які входили до команди Єльцина. Вони чудово знають, як Путін прийшов до влади. Тому цим людям потрібно бути обережними. Оскільки ми всі бачили, що сталось з людьми, які знали Путіна до появи його у великій політиці", - пояснив Ягун.

Генерал-майор СБУ наголосив, що інформація від Чубайса може бути дуже цікава іноземним розвідкам.

"Собчак і Березовський померли при дуже дивних обставинах. Те ж саме стосується і інших людей, які чудово знають про прихід Путіна до влади та його злочини. Чубайса він тримав дуже довго. Тільки зараз Чубайс пішов з великої політики в Росії. І він може бути цікавим для іноземних розвідок. Тому цілком ймовірно, що Путін вирішив позбутись від нього" - додав він.

67-річного колишнього російського віцепрем'єрміністра Анатолія Чубайса у неділю, 31 липня 2022 року, ушпиталено до реанімаційного відділення однієї з європейських клінік

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb