Путін має намір анексувати окуповані території, аби шантажувати Україну застосуванням ядерної зброї, - аналітики зі США

Про це повідомляє Інститут дослідження війни.

Аналітики ISW дійшли висновку, що російський диктатор, ймовірно, має намір найближчими місяцями приєднати окуповані українські території безпосередньо до Російської Федерації.

Після цього Путін прямо чи опосередковано заявить, що російська доктрина, яка дозволяє використовувати ядерну зброю для захисту цілісності РФ, поширюється на ці анексовані території.

"Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо український контрнаступ зі звільнення окупованих Росією територій триватиме. Путін може вважати, що загроза або використання ядерної зброї відновить російське стримування після того, як його катастрофічне вторгнення зруйнувало звичайні можливості РФ для стримування", - пояснили у ISW.

Аналітики додали, що терміни анексії залежать від того, коли Путін усвідомить неспроможність російських військ втримати захоплені території.

"Російські військові ще не досягли заявлених Путіним територіальних цілей в Донецькій та Луганській областях і навряд чи досягнуть їх. Якщо Путін зрозуміє свою військову слабкість, він, швидше за все, поспішить з анексією та швидко запровадить ядерне стримування, намагаючись зберегти контроль над українською територією, яку зараз окупує Росія", - пояснили у ISW.

Експерти наголосили, що Україна та її західні партнери мають вузьке вікно можливостей підтримати контрнаступ до того, як кремль оголосить про анексію. "Україна та Захід повинні розробити послідовний план реагування на будь-яку анексію та загрозу ядерної атаки, яка може послідувати за нею. Зараз життєво необхідна підтримка Заходу для негайного українського контрнаступу", - переконують у ISW.

25 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попередив про реальний ризик ядерної війни.

26 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї.

26 квітня у МЗС Китаю заявили про неприпустимість використання ядерної зброї.

2 травня президент України Володимир Зеленский зізнався, що не впевнений на сто відсотків, що РФ не використає ядерну зброю.

7 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс не має даних про переведення російського ядерного арсеналу на вищий рівень готовності.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb