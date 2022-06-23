Путін, Мішустін і Лавров мають функціональний імунітет. Венедіктова пояснила, чому не порушують справи проти російської верхівки
Україна має 623 підозрюваних у великій справі по злочинах проти українського народу. Це топверхівка РФ
Про це розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"У нас є 623 підозрюваних у нашій великій справі по злочину агресії. Звичайно, це топверхівка Росії щодо військової сфери, політичної, пропаганди. Тобто всі, крім Путіна, Мішустіна і Лаврова, тому що вони мають функціональний імунітет. Всі решта в статусі підозрюваних у нас є", - сказала Венедіктова.
Вона додала, що є три найважливіші злочини під час війни — це воєнні злочини, геноцид і злочини агресії.
"Що стосується злочинів агресії, у нас понад 20 справ. По геноциду, у нас є два підозрюваних щодо закликів до геноциду. Наприклад Гаспарян — автор книжки про денацифікацію України. Частина цієї книжки була в промові Путіна перед тим, як він напав на Україну. І звичайно воєнні злочини, це наша біда, кожного дня їх 200-300 плюс на сьогодні їх 18 871", - заявила очільниця Офісу Генерального прокура України.
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