Про це розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"У нас є 623 підозрюваних у нашій великій справі по злочину агресії. Звичайно, це топверхівка Росії щодо військової сфери, політичної, пропаганди. Тобто всі, крім Путіна, Мішустіна і Лаврова, тому що вони мають функціональний імунітет. Всі решта в статусі підозрюваних у нас є", - сказала Венедіктова.

Вона додала, що є три найважливіші злочини під час війни — це воєнні злочини, геноцид і злочини агресії.

"Що стосується злочинів агресії, у нас понад 20 справ. По геноциду, у нас є два підозрюваних щодо закликів до геноциду. Наприклад Гаспарян — автор книжки про денацифікацію України. Частина цієї книжки була в промові Путіна перед тим, як він напав на Україну. І звичайно воєнні злочини, це наша біда, кожного дня їх 200-300 плюс на сьогодні їх 18 871", - заявила очільниця Офісу Генерального прокура України.

На підставі доказів, які має правовий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), депутати асамблеї вважають найбільш ймовірним те, що МН17 "був збитий ракетою "Бук", наданою проросійським збройним формуванням російськими військовими".

23 червня віцеспікер держдуми Росії закликав завдати удару по посольству США у Києві.

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