Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Пригожин сьогодні не може дуже піаритись без дозволу Путіна. Він повністю підконтрольний Путіну. йому знову дозволи вербування до ПВК "Вагнер". Однак, якщо Путін запідозрить Пригожина в політичних амбіціях або у грі проти нього, то цілком ймовірно він його фізично усуне. Путін ще має для цього ресурси", - пояснив Маломуж.

Генерал наголосив, що путінський режим контролює ситуацію всередині російських еліт

"Путін усвідомлює небезпеку, яка йде від Пригожина. Тому його режим намагається контролювати таких радикалів в Росії. Якщо вони спробують хоч щось сказати проти Путіна та російської армії, то їх чекати вʼязниця. Тим паче Путін підписав відповідний указ, за яким за висловлювання проти влади та армії можна отримати до 15 років за ґратами. Саме тому такі як Пригожин, Гіркін та Кадиров не будуть особливо виступати проти Путіна", - додав він.