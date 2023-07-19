Путін на розтяжці
Якщо він підпише зернову угоду, то для внутрішнього обивателя це буде не просто зрадою
Геніальний стратег Путін тепер у розтяжці, яку, слідом за одним із персонажів п'єси Подерв'янського "Остановісь, мгновєньє – ти прєкрасно!", можна назвати "Швецією". Як сказали б на росТВ, "прєзідент сєґодня буквально разорван мєжду внутрєннєросійской і внєшнєполітічєской повєсткой".
Бо якщо він підпише зернову угоду, то після всього, що сталося (усі заяви та дії Ердогана + зламаний невідомо ким Керченський міст), для внутрішнього обивателя це буде не просто зрадою.
Це буде справжнім ударом по Путіну, який, беручи до уваги незадоволення ним саме з боку "яструбів", дістане ще один цвях у свою майбутню труну "с тєлом покойного".
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А якщо не підпише і стане перешкоджати караванам, то може нарватися на військовий конфлікт із Туреччиною, яка цілком собі може дозволити протестувати росфлот у відповідь на провокації заклятого партнера. Ті ж "яструби" вже брязкають по останкінських телестудіях зброєю і віртуально "с моря і с воздуха" атакують турецькі кораблі в Чорному морі. І багато хто тоді поставить ще одне доленосне питання: "Почєму наши кораблі і боєвиє катамарани тонут, а наши ядєрниє бомби нє лєтят?"
А якщо не підпише і не стане перешкоджати, буде третій варіант, який, зрештою, в очах тих самих "яструбів" нічим посутньо не відрізняється від першого. Хоча тоді в телестудіях можна буде сказати й про "смєлость", і про "проявлєнную лідєром мудрость і сдєржанность". Але тоді "наліцо" буде той факт, що первісний план заморити голодом дітей Африки, не втілиться. А як торгувати власним (читай: стиреним в Україні) зерном теж не зрозуміло.
Все таке смачне, що я навіть не знаю, що лучче, то їсть хуже.
Про автора. Андрій Бондар, письменник.
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