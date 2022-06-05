Путін наказав "м'яснику Алеппо" повністю захопити Сєвєродонецьк до 10 червня, - голова Луганської ОВА Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російський генерал Олександр Дворніков отримав наказ взяти Сєвєродонецьк до 10 червня
Про це Гайдай заявив у етері національного телемарафону.
За його словами, Дворніков, на прізвисько "М'ясник Алеппо", якого призначили командувати російськими військами в Україні, отримав з кремля наказ з чіткою датою.
"На сьогодні Дворніков, генерал російської армії, отримав завдання до 10 червня або захопити повністю Сєвєродонецьк, або повністю перерізати трасу Лисичанськ - Бахмут і взяти її під контроль. Тому зараз величезна кількість сил, все, що було у окупантів, всі резерви кинуті на виконання цих двох завдань", - сказав Гайдай.
- 5 червня британська розвідка повідомила, що завдяки вдалій контратаці у Сєвєродонецьку українські військові зупинили наступ росіян в Луганській області.
- Інститут дослідження війни підтвердив, що ЗСУ проводять успішні контратаки в Сєвєродонецьку та поки не розглядають планів щодо можливого відступу з міста.
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