Про це Гайдай заявив у етері національного телемарафону.

За його словами, Дворніков, на прізвисько "М'ясник Алеппо", якого призначили командувати російськими військами в Україні, отримав з кремля наказ з чіткою датою.

"На сьогодні Дворніков, генерал російської армії, отримав завдання до 10 червня або захопити повністю Сєвєродонецьк, або повністю перерізати трасу Лисичанськ - Бахмут і взяти її під контроль. Тому зараз величезна кількість сил, все, що було у окупантів, всі резерви кинуті на виконання цих двох завдань", - сказав Гайдай.

5 червня британська розвідка повідомила, що завдяки вдалій контратаці у Сєвєродонецьку українські військові зупинили наступ росіян в Луганській області.

Інститут дослідження війни підтвердив, що ЗСУ проводять успішні контратаки в Сєвєродонецьку та поки не розглядають планів щодо можливого відступу з міста.

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