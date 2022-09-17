Про це генерал броні Збройних сил Польщі Вальдемар Скшипчак заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

На його думку, Путін збільшив чисельність армії, щоб із жовтня набирати новобранців.

"Він вже бере новобранців, але має серйозну адміністраційну проблему. Російська адміністрація не була готова до війни, вони не готові, не мають запасів, люди уникають війська та військової служби, ухиляються, втікають від неї", - сказав Скшипчак.

Він додав, що Росія не може вирішити цю ситуацію.

"Путін наказав перевести економіку з мирного стану на воєнний. Планує це зробити від жовтня. Але із жовтня, оскільки економіка не готова до переходу на військову, він не воєнізує свої фабрики, бо вони не мають людей для роботи у чотири зміни, як він би хотів. У зв’язку з цим росіяни мають серйозні проблеми з новобранцями та із промисловістю, яка б виробляла або ремонтувала йому спорядження", - зазначив генерал.

Скшипчак вважає, що Путін сподівається протриматися зиму і може зробити це навесні.