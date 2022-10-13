Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін запланував дві зустрічі, які показові - це зустріч з Ердоганом та зустріч з еміром Катару. Катар найбільша країна видобувачів газу, а Росія заявила, що буде розмовляти з Туреччиною про створення газового хабу, тобто замість Німеччини", - зазначив Бурковський.

За його словами, Туреччина хоче виконувати роль найбільшого посередника у постачанні російського газу.

"Путін буде намагатися купити прихильність Ердогана пропозиціями щодо газу, щодо постачання засобів ППО у Туреччину. На зустрічі буде підійматися питання щодо "зернового коридору", термін якого завершується 23 листопада. Також Туреччина буде підіймати питання щодо постачання енергоносіїв та продовольства з Росії на пільгових умовах", - додав Бурковський.

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