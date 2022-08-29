Путін не довірить Лукашенку ядерну зброю, - Клімкін
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін переконаний, що Путін не надасть в розпорядження Лукашенка ядерну зброю
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Лукашенко може розповідати тільки байки. Путін ніколи йому не довірить ядерну зброю. Він ставиться до нього з презирством. Про яку ядерну зброю розповідає Лукашенко!? Лукашенко взагалі плутається у своїх словах і не знає інформації про свої збройні сили", - вважає Клімкін.
Дипломат наголосив, що після заяв Лукашенка про ядерну зброю, безпеку Білорусі ніхто не гарантуватиме
"Лукашенко спочатку про штурмовики говорив, а хто ж такі літаки переробляє під носії ядерних ракет. Це черговий раз доводить все, що ви повинні знати про Лукашенка і вагу його слів. Не факт, що Лукашенко читав фундаментальний договір про нерозповсюдження ядерної зброї, але він заявив про його порушення. Тому про гарантії безпеки для Білорусі можна забути", - додав він
- 26 серпня самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су-24 були переобладнані таким чином, щоб нести ядерну зброю
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