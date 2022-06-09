Путін не має досягнути обмеженого успіху в Україні, захопивши частину території та оголосивши перемир'я, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що, якщо не зупинити Росію під час війни з Україною, вона спробує захопити Польщу
Про це Джонсон повідомив під час візиту у Блекпул.
За його словами, очільник кремля не має досягнути обмеженого успіху в Україні, захопивши частину території та оголосивши перемир'я.
"Інакше крокодил повернеться за добавкою", - вважає Джонсон.
Прем'єр-міністр Сполученого Королівства вважає, що швидкого завершення війни не буде, тому Велика Британія підтримуватиме далі Україну попри інфляцію.
- Нагадаємо, Борис Джонсон вважає, що світ не повинен тиснути на президента України Володимира Зеленського для підписання невигідного мирного договору із Росією. На засіданні Кабміну очільниця МЗС Ліз Трасс додала, що Британія готує нові санкції проти РФ.
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