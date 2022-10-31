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Головна війна з Росією Путін не має засобів для перемоги в Україні, Росія програє - Курт Волкер

Путін не має засобів для перемоги в Україні, Росія програє - Курт Волкер

31 жовтня, 2022 понедiлок
12:43
війна з Росією Курт Волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України та постійний представник США у НАТО у 2008-2009 роках Курт Волкер заявив, що єдиний фінал російсько-української війни - це беззаперечна поразка Росії

Про це він сказав у інтерв’ю LRT.

Волкер заявив, що не бачить перспектив переговорів між Україною та Росією, оскільки Путін не налаштований на мирне врегулювання конфлікту.

"Я думаю, що Путін поставив перед собою низку військових цілей в Україні, яких він не в змозі досягти. І він усе більш відчайдушно прагне досягти цих цілей. Він їм відданий, і він не відступить. Але єдиний варіант, як може закінчитись ця війна, – це поразка Росії. Він не має засобів для перемоги. Вони програють, і я думаю, що це також матиме наслідки для нього в самій Росії. І він це знає, тому він у дуже скрутній ситуації, і на цьому етапі немає жодних перспектив будь-яких переговорів", - сказав дипломат.

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Окрім цього, Волкер також вважає, що атаки РФ на цивільну інфраструктуру в Україні свідчать про їхню слабкість.

"Це останні витки конфлікту. Це займе трохи часу, цього року війна не закінчиться. Але, по-перше, те, що ми бачимо удари безпілотників і бомбардування українських міст, є ознакою слабкості Росії. Вони не мають можливості просуватися на полі бою. Вони не можуть захопити нові території. Вони навіть не можуть утримати ту територію, яка у них є... У них немає власної зброї, тому вони їдуть до Ірану, щоб отримати безпілотники, вони їдуть до Північної Кореї просити ракети, вони їдуть до білорусі та дістають боєприпаси зі складів", - зазначив дипломат.

Також він підкреслив, що мобілізаційні заходи у РФ не здатні змінити хід війни на її користь.

"Вони дійсно виснажили себе. Вони б не намагалися призвати 300 тисяч людей, якби вже не втратили понад сто тисяч. А нові солдати, яких вони вербують, ненавчені, непридатні, вони не хочуть бути там. Тож ці відчайдушні кроки показують слабкість Путіна, який намагається продовжувати цю війну", - сказав він.

Водночас Волкер висловив переконання, що українська армія у значно кращому становищі, включаючи й моральний аспект, що дозволить їй здобути ряд успіхів на полі бою до настання зими.

"Українці дуже мотивовані, вони добре оснащені Заходом, вони дбали про свій особовий склад протягом усієї війни, тому вони в кращій формі, і вони тиснуть на російські сили. Ми бачимо повідомлення про їхні нові успіхи в Херсонській області, і вони, ймовірно, повернуть місто Херсон і всю цю область на захід від річки Дніпро до зими", - зазначив він.

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Щодо можливості використання Росією ядерної зброї, Волкер вважає такий сценарій малоймовірним.

"Я не думаю, що це найбільш імовірний сценарій. На мою думку, це не досягне військової мети Путіна. Ви не можете захопити й утримати територію, якщо ви робите її радіоактивною. Це також зашкодить його власним силам, вони не готові", - вважає дипломат.

  • 30 жовтня Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів щодо України, якщо Захід надасть "реалістичні пропозиції". 
  • В МЗС України відповіли, що єдиною реалістичною підставою для переговорів із Росією є виведення окупантів з України.
  • Раніше стало відомо, що немає ознак того, що Путін ухвалив рішення про застосування тактичної ядерної зброї у війні з Україною.

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Світ
НАТО
США
переговори з РФ
ядерна небезпека
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