Путін не наважується оголосити загальну мобілізацію, попри дефіцит резервів на війні в Україні, - британська розвідка
Росія відчуває дефіцит резервістів для участі у війні проти України, проте поки не наважується оголосити загальну мобілізацію
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
У британській розвідці зазначають, що основні зусилля окупантів й надалі зосереджено у районі Сєверодонецька та Лисичанська. Проте, тиждень постійних інтенсивних обстрілів свідчить про те, що Росія зараз намагається відновити наступ на північ від Ізюма. Українські сили продовжують утримувати позиції у цьому секторі, добре використовуючи лісисту місцевість для підтримки своєї оборони.
У розвідці також очікують, що протягом найближчих тижнів російська кампанія все більше покладатиметься на ешелони резервних сил. Вони складаються з кількох окремих компонентів, які Росія майже напевно вже почала використовувати.
Британські військові зазначили, що російський бойовий армійський резерв – це нещодавнє нововведення, яке складається з резервістів-добровольців, які розгортаються як цілі підрозділи та призначені для виконання завдань безпеки в тилу.
Там додали, що людський мобілізаційний ресурс – це значний фонд усіх ветеранів, які служили в регулярній армії протягом останніх п’яти років. А російська влада, ймовірно, використовує добровольців цієї категорії для поповнення третіх батальйонів у складі регулярних бригад. "Попри постійний дефіцит резервістів для розгортання в Україні, російське керівництво, ймовірно, й надалі не хоче віддавати наказ про загальну мобілізацію", - констатували у британській розвідці.
- 22 червня повідомлялося, що у Луганській області російські окупанти влаштовують витоки газу в багатоповерхівках, щоб вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.9
Купівля 34.9Продаж 35.66
-
EUR
Купівля 36.46Продаж 37.57
- Актуальне
- Важливе