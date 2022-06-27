Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці зазначають, що основні зусилля окупантів й надалі зосереджено у районі Сєверодонецька та Лисичанська. Проте, тиждень постійних інтенсивних обстрілів свідчить про те, що Росія зараз намагається відновити наступ на північ від Ізюма. Українські сили продовжують утримувати позиції у цьому секторі, добре використовуючи лісисту місцевість для підтримки своєї оборони.

У розвідці також очікують, що протягом найближчих тижнів російська кампанія все більше покладатиметься на ешелони резервних сил. Вони складаються з кількох окремих компонентів, які Росія майже напевно вже почала використовувати.

Британські військові зазначили, що російський бойовий армійський резерв – це нещодавнє нововведення, яке складається з резервістів-добровольців, які розгортаються як цілі підрозділи та призначені для виконання завдань безпеки в тилу.

Там додали, що людський мобілізаційний ресурс – це значний фонд усіх ветеранів, які служили в регулярній армії протягом останніх п’яти років. А російська влада, ймовірно, використовує добровольців цієї категорії для поповнення третіх батальйонів у складі регулярних бригад. "Попри постійний дефіцит резервістів для розгортання в Україні, російське керівництво, ймовірно, й надалі не хоче віддавати наказ про загальну мобілізацію", - констатували у британській розвідці.

22 червня повідомлялося, що у Луганській області російські окупанти влаштовують витоки газу в багатоповерхівках, щоб вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації.

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