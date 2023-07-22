Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"До речі про "курортний сезон" в Криму. Ми маємо усвідомити, що звільнення Криму перетворює його на таку саму територію, як Херсонщина. У Криму після звільнення не буде "курортного сезону", у Криму після звільнення буде методичне знищення міст та сіл російськими окупантами з Чорного моря, з території самої Росії", - вважає Портников..

Він також наголосив, що Україні варто вже обговорювати питання протиповітряної оборони з союзниками й це має бути частиною програми деокупації, щоб Севастополь, Сімферополь, Ялта та інші кримські міста не перетворилися на пустелю.

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"Ми та Росія отримаємо ще певну кількість біженців з Криму, там буде порожньо. Я думаю, що Путін не пожалів жодного кримського міста, якщо воно перейде під контроль України. Не буде навіть коливання, що все це треба зносити", - зазначив він.