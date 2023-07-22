Про це 22 липня 2023 року вона заявила кореспондентці Еспресо Валерії Пашко.

"Населення в Криму дуже незадоволене окупаційною адміністрацією. Вони ставлять запитання про, що "ви нам обіцяли Керченський міст захистити" - не захистили. Зараз відбуваються вибухи на різного роду (військових - ред.) складах у (населених пунктах - ред.) Красногвардєйське, Октябрське тощо. До того були приліти чи запуски дронів по Севастополю й навіть по Чорноморському флоту, Джанкою тощо. Тобто вони (жителі Криму - ред.) розуміють, що вони втягнуті в війну, й розуміють, що ці наративи окупаційних адміністрацій, що Криму нічого не загрожує, є неправдивими. Й тому вони дуже багато питань їм ставлять", - пояснила Ташева.

При цьому російським туристам аби повернутися до РФ через захоплене росіянами українське Приазов'я потрібно до 5 днів, наголосила Таміла Ташева, й така подорож може бути дуже небезпечною.

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"Звісно, що ті туристи, які все ж таки приїхали, спокусившись на низькі ціни в Криму, зрозуміли, що застрягли або в Криму, або в (російській - ред.) Тамані, й виїжджають тепер до Росії по 3-5 діб через т.зв. сухопутний коридор. Дорога там дуже ускладнена й наближена до зони бойових дій. Відповідно, вони за це теж переживають", - додала представниця президента в Криму.

Захисники України своєю чергою й надати завдатимуть ударів по російських військових об'єктах в Криму, звернула увагу Таміла Ташева.

"Тому що це законна ціль для українських військових, це наша українська територія. Керченський міст, по якому переміщуються російські військові чи техніка, склади зі зброєю нам важливо знищувати. Тому це абсолютно легітимна ціль для ЗСУ. Що більше таких складів буде палати, то менше всього полетить на територію України", - підсумувала Ташева.