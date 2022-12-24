Путін не віддасть наказ про виведення військ з території України, - соціолог Яковенко
Президент РФ Володимир Путін не виведе російські війська з України, а режим може не витримати деокупацію Криму
Про це сказав російський журналіст та соціолог Ігор Яковенко у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Я можу впевнено сказати, що Путін не віддасть наказ про виведення військ з території України, принаймні я не бачу такої можливості. Є досить неприємна для мене новина: російський публічний простір, російський телевізор, російська влада практично не відреагувала на звільнення Херсона. Я думав, що це буде удар доволі потужний. Російський телевізор, російська влада цей удар витримали досить легко", - вважає він.
Яковенко додав, що все питання в тому, наскільки серйозним буде удар, пов’язаний зі звільненням Криму.
"Я думаю, що цей удар путінський режим усе ж таки не зможе витримати так легко, бо ж Крим – це абсолютно знакове явище й так легко проковтнути звільнення Криму, як проковтнули звільнення Херсона, певно, режим не зможе", - наголосив соціолог.
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