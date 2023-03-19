Про це він розповів в етері Еспресо.

"Путіна можуть заарештувати у кожній зі 123 країн, які підписали Римський статут. Мало таких країн, які б міг відвідати Путін, але він може поїхати до тих країн, які не підписали Римський статут, наприклад, до Китаю чи Індії. Звичайно, найцікавіше, коли людина, яка отримала такий ордер, їде до країни, що ратифікувала Римський статут. Тут є експеримент, тому що колишній президент Судану Омар аль-Башир, маючи ордер, їздив у такі країни. Була його поїздка на саміт Африканського Союзу, куди він приїхав і був скандал, але Башир спокійно поїхав додому. Тобто вони навіть не намагалися удати, що він дійсно може бути виданий. Також він ще їздив на інавгурацію президента Уганди, де ратифікований Римський статут, і знову він спокійно як приїхав, так і поїхав", - розказав журналіст.

Віталій Портников зауважив, що у цьому розумінні ми не можемо сказати, що обов'язково маємо очікувати, що Путін поїде до країни-учасниці Римського статуту, і там його затримають.

"Таджикистан ратифікував Римський статут і тепер, якщо Путін полетить у Душанбе, то одні кажуть, що його там обов'язково заарештують, а інші вважають, що він тепер вже не полетить у Душанбе. А фокус у тому, що він як раз і полетить у Душанбе, і нічого не станеться. Звичайно, все можливе і неможливе буде зроблено, щоб Путін полетів туди. Обіцяю, він обов'язково це зробить, тому що для нього важливо принизити світову спільноту, показати нікчемність міжнародного права. А що президенту Таджикистану Емомалі Рахмону до Міжнародного кримінального суду? А от, якщо він посвариться з Росією, то у нього можуть бути серйозні проблеми. Тим більше Рахмон з Путіним дуже близькі як люди, що мають спільний стиль керування", - сказав Портников.