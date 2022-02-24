Путін обрав війну проти України, яка призведе до людських жертв, - Байден

Про це йдеться у його заяві на сайті Білого дому.



"Молитви всього світу сьогодні з народом України, який страждає від неспровокованого та невиправданого нападу російських збройних сил. Президент Путін обрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви та страждання", - наголосив Байден.

Він зазначив, що лише РФ несе відповідальність за смерті та руйнування, які принесе цей напад.



Байден наголосив на тому, що США з партнерами та союзниками залишаються єдиними та рішучими, а світ притягне Росію до відповідальності.



США стежитиме за ситуацією, зустрінеться з лідерами G7 і звернутися до народу США, щоб розповісти, як Вашингтон із союзниками відповість на акт агресії проти України, глобального миру та безпеки.



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