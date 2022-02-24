Путін обрав війну проти України, яка призведе до людських жертв, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін обрав війну, яка призведе до катастрофічних людських жертв та страждань
Про це йдеться у його заяві на сайті Білого дому.
"Молитви всього світу сьогодні з народом України, який страждає від неспровокованого та невиправданого нападу російських збройних сил. Президент Путін обрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви та страждання", - наголосив Байден.
Він зазначив, що лише РФ несе відповідальність за смерті та руйнування, які принесе цей напад.
Байден наголосив на тому, що США з партнерами та союзниками залишаються єдиними та рішучими, а світ притягне Росію до відповідальності.
США стежитиме за ситуацією, зустрінеться з лідерами G7 і звернутися до народу США, щоб розповісти, як Вашингтон із союзниками відповість на акт агресії проти України, глобального миру та безпеки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе