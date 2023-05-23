Путін оголосить загальну мобілізацію у РФ, - політичний експерт Ейдман

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Кривава авантюра Путіна з вторгненням в Україну мала провестися силами якихось спеціалістів та професійних військових у формі "спеціальної військової операції" з обмеженням за часом. Однак цей весь сценарій пролетів та зруйнувався з тріском. Бо Путін володіє такою властивістю, яка притаманна багатьом неадекватним людям, - не вміє підлаштовуватися під реальність, яка змінюється. Путін має надідею, як всі параноїки, і щоб не відбувалося зовні, він все одно від неї не відмовиться", - прокоментував політичний експерт.

Ігор Ейдман додав, що Путін категорично не може, не хоче та не вміє вести тотальну війну, яка вже фактично йде між Росією та Україною.

"У тому числі це позначається на ситуації з мобілізацією. Всі військові експерти й навіть російські кажуть, що без мобілізації ніяку війну вести неможливо, також, що осіння мобілізація не закрила всі дірки на фронті, які ми бачимо зараз у тій же Бєлгородській області. Але Путін продовжує грати цю "спецоперацію", не хоче визнавати, що йде тотальна війна. Він ще розігрує ту партію, у якій вже програв. Звичайно, у РФ оголосять загальну мобілізацію, але це відбудеться занадто пізно, щоб на щось це суттєво мало вплив. На мою думку, оголосять її у процесі або після успішного українського контрнаступу. Тоді, коли буде очевидно, що без мобілізації вони не тільки не можуть захистити захоплене, а й навіть свої кордони. Але тоді вже буде пізно", - підсумував Ейдман