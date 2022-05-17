Путін особисто приймає тактичні рішення на рівні комбрига, це могло сприяти військовим невдачам РФ на Донбасі, - Times
Військові невдачі РФ в Україні можуть бути пов'язані з тим, що російський диктатор Володимир Путін особисто виконує функції притаманні рівню полковника та керує діями військових на нижчому рівні
Про це повідомляє The Times.
Західні військові джерела видання стверджують, що Путін особисто приймає тактичні рішення на низькому рівні, а таке ручне управління могло сприяти військовим невдачам РФ на Донбасі.
За даними співрозмовників Times, Володимир Путін та начальник генерального штабу РФ генерал Валерій Герасимов диктували основні пересування своїх сил в Україні.
"Ми думаємо, що Путін і Герасимов беруть участь у прийнятті тактичних рішень на рівні, на який ми зазвичай очікуємо від полковника або бригадного генерала", - розповіло джерело.
Times зазначає, що у збройних силах РФ полковник чи бригадний генерал зазвичай командує двома БТГ (батальйонними тактичними групами), кожна з яких налічує близько 900 людей. Проте, російські БТГ зазнали в Україні великих втрат тому, якщо Путін виконує роботу комбрига, він керує підрозділами, що складаються з 700 – 1000 солдатів.
Експерт порівняв ситуацію з власником компанії Amazon Джефом Безосом.
"Безос не доставляє вам посилки, він ухвалює стратегічні рішення", - сказав співрозмовник.
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27 квітня повідомлялося, що Герасимов буде особисто керувати наступом російських військ на Ізюмському напрямку.
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