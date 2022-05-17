Путін особисто приймає тактичні рішення на рівні комбрига, це могло сприяти військовим невдачам РФ на Донбасі, - Times

Про це повідомляє The Times.

Західні військові джерела видання стверджують, що Путін особисто приймає тактичні рішення на низькому рівні, а таке ручне управління могло сприяти військовим невдачам РФ на Донбасі.

За даними співрозмовників Times, Володимир Путін та начальник генерального штабу РФ генерал Валерій Герасимов диктували основні пересування своїх сил в Україні.

"Ми думаємо, що Путін і Герасимов беруть участь у прийнятті тактичних рішень на рівні, на який ми зазвичай очікуємо від полковника або бригадного генерала", - розповіло джерело.

Times зазначає, що у збройних силах РФ полковник чи бригадний генерал зазвичай командує двома БТГ (батальйонними тактичними групами), кожна з яких налічує близько 900 людей. Проте, російські БТГ зазнали в Україні великих втрат тому, якщо Путін виконує роботу комбрига, він керує підрозділами, що складаються з 700 – 1000 солдатів.

Експерт порівняв ситуацію з власником компанії Amazon Джефом Безосом.

"Безос не доставляє вам посилки, він ухвалює стратегічні рішення", - сказав співрозмовник.

27 квітня повідомлялося, що Герасимов буде особисто керувати наступом російських військ на Ізюмському напрямку.

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