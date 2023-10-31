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Ексклюзив

Путін переляканий, Кремль втратив владу у кавказьких республіках: Наливайченко про події у Махачкалі

31 жовтня, 2023 вiвторок
22:30
Світ Махачкала, аеропорт

Ексголова СБУ та народний депутат України Валентин Наливайченко зазначив, що у різних регіонах РФ з'являються спільноти, що об'єднані за релігією, національністю чи економічно, і це ще більше лякає кремлівську владу, бо свідчить про процес розпаду РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Після подій у Махачкалі я побачив переляканого Путіна, якщо це він, у Москві зібралися перелякані абсолютно всі представники влади РФ. Кремль давно не має влади особливо у республіках, де вже кристалізувався іслам. В Росії саме у таких республіках як Кабардино-Балкарія, Дагестан, Чечня, Татарстан та інші – вже давно не влада Путіна. І саме цей переляк змусив їх зібратися вчора 30 жовтня у Москві", - прокоментував ексголова СБУ.

За його словами, єдине, на що спромоглася кремлівська влада, це набрехати росіянам на своїх пропагандистських каналах про якусь агентуру, яка інспірувала події у Махачкалі. Наливайченко зазначив, що були погроми та захоплення стратегічного об'єкта, столичного аеропорту, також пограбування магазинів. Раніше були погроми в готелях, у яких шукали євреїв. Це все було і в Дагестані, і в інших сусідніх республіках.

"Щобільше, це ще не закінчилося. Такі акції та погроми цілком очікують у РФ і далі. Тому мій висновок №1 – насправді Кремль втратив владу у цих кавказьких республіках. Висновок №2- вони страшенно бояться, що давно не є там лідерами, бо є місцеві та релігійні лідери, але точно не Російська Федерація. Висновок №3 – погоджуюся з тим експертами, які пов'язують, що ксенофобія (нетерпимість, ворожість до когось або чогось чужого – ред.), людиноненависницька ідеологія, путінська російська пропаганда проти всіх інших народів як раз і призвела до того, що у багатонаціональній поки що РФ утворилися по різних регіонах спільноти людей, які об'єднані релігією, національністю, економікою. Але вони нічого спільного не мають з Москвою і не хочуть у багатьох випадках мати. І висновок №4- це розпад РФ і розкол у самій РФ", - резюмував Валентин Наливайченко.

Що відомо про події в Дагестані

У неділю, 29 жовтня, в аеропорту Махачкали, столиці Дагестану, кілька тисяч людей протестують проти літака з ізраїльтянами. Мітингувальники скандують гасла на підтримку Палестини.

Сотні людей увірвалися в аеропорт і на посадковий майданчик. Вони шукали громадян Ізраїлю та вимагали "вислати євреїв" з республіки. Офіс прем'єр-міністра та МЗС заявляють, що вони стежать за подіями в Дагестані та очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.

Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень телеграм-канал, до якого начебто причетні "зрадники та бандерівці" з України.

МЗС України відреагувало на звинувачення РФ щодо причетності до погромів проти ізраїльтян у Махачкалі. Там зазначили, що загрози вчинити насильство над євреями є результатом російської державної пропаганди, яка протягом десятиліть вирощувала в росіян почуття ненависті до інших націй.

30 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що до антисемітських акцій в аеропорту Махачкали причетна Україна під керівництвом західних спецслужб. У Держдепі США прокоментували

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Росія
Володимир Путін
Ізраїль
Чечня
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