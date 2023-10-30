Путін заявив, що події в Дагестані інспіровані з території України руками західних спецслужб

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

За словами російського президента Володимира Путіна, події в Махачкалі увечері 29 жовтня інспіровані через соцмережі з території України "руками агентури західних спецслужб".

"Я хочу в цьому зв'язку запитати: хіба можна допомогти Палестині, намагаючись нападати на татів (гірських євреїв) та їхні сім'ї? Тати, до речі, - титульна нація в Дагестані", - зазначив він.

Путін наголосив, що допомогти Палестині можна лише у боротьбі з тими, хто стоїть за цими подіями, а Росія нібито бореться з ними у рамках спеціальної воєнної операції, яка насправді є повномасштабною війною проти України.

За словами російського диктатора, ситуацію на Близькому Сході "правлячі еліти США" використовують для розколу Росії. Він назвав їх .

"Ми маємо розуміти, хто організує смертельний хаос. Замовники діють відкрито і нахабно", - заявив Путін, назвавши США та їхні сателіти "головними бенефіціарами нестабільності".

Він вважає, що економіка США слабшає, а за конфліктами у Палестині, в Україні та іншими "стоять правлячі еліти США".

"Не вимагаючи результату на полі бою, вони намагаються розколоти нас зсередини. Вони дискредитують країни, які наполягають на припиненні вогню в секторі Газа, навіть ООН зазнає цькування. Потрібно розуміти, де корінь зла. Де павук, який намагається обплутати своєю павутиною весь світ, використовує обдурених людей на території України. Я не впевнений, що про це навіть знають у Штатах — непогано було б провести розслідування, чим займаються спецслужби в Україні. Мрази, інакше сказати неможливо.", - стверджує Путін.

Реакція влади Дагестану

Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що йому соромно через заворушення в аеропорту Махачкали.

"Мені сьогодні соромно за ті події, які відбулися вчора, тому що Дагестан і на Кавказі, і на території всієї нашої Росії, а може, й ширше, завжди був оплотом дружби", - сказав він.

Він зазначив, що в інших регіонах Північного Кавказу, де також молилися за постраждалих на Близькому Сході, таких інцидентів не було.

"І лише у нас у Дагестані ми вкотре показали негідну поведінку наших земляків, їх небагато, але оцінку дають сьогодні Дагестану", - додав Меліков.

За його словами, ситуація, що сталася в аеропорту Махачкали, є грубим порушенням закону, вона отримає відповідну оцінку правоохоронних органів.

"Дії тих, хто зібрався сьогодні у махачкалинському аеропорту, - грубе порушення закону. Немає жодної сміливості в тому, щоб натовпом чекати на беззбройних людей, які нічого забороненого не робили. Немає рішучості в тому, щоб прориватися на територію аеропорту. Немає честі в тому, щоб лаяти матом незнайомих людей, лізти до них у кишеню і намагатися перевірити паспорт", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Згодом, як пише The Moscow Times, Меліков пов'язав антисемітські акції у республіці із каналом "Утро Дагестана". Російські телеграм-канали писали, що цей ресурс першим "почав поширювати чутки про нібито переселення ізраїльських біженців на територію мусульманських республік РФ".

"Сьогодні ми отримали абсолютно перевірену інформацію про те, що канал "Утро Дагестана" адмініструється з території України зрадниками, бандерівцями", - заявив Меліков.

Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень в аеропорту Махачкали увечері 29 жовтня телеграм-канал, до якого начебто причетні "зрадники та бандерівці" з України.

Реакція Ізраїлю

Офіс прем'єр-міністра та МЗС заявляють, що вони стежать за подіями в Дагестані та очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв, пише The Times of Israel.

"Ізраїль серйозно ставиться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам і євреям де б то не було", - йдеться у повідомленні.

Натомість представник ізраїльської служби безпеки каже, що обмежена кількість ізраїльтян і євреїв наразі ізольована та знаходиться під охороною в аеропорту.

"Ми працюємо над тим, щоб вони відправилися стикувальним рейсом до Москви, як тільки це дозволять умови", - сказав він.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію в Дагестані та заявив, що це "не поодинокий випадок".

"Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в Росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада", - написав він.

Президент навів приклад, що за останній рік міністр закордонних справ Росії та президент РФ Володимир Путін зробили низку антисемітських висловлювань.