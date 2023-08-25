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Огляд

Путін переписує підручники з історії, а 42 українські безпілотники роблять бурю у Криму. Акценти світових ЗМІ 25 серпня

Андріана Стахів
25 серпня, 2023 п'ятниця
11:31
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань нові підручники з історії від Путіна, де він "демілітаризує" Україну, а тим часом 42 українські безпілотники здійняли бурю у Криму

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 25 серпня.

Нові підручники з історії від Путіна, у яких він "демілітаризує" Україну

Це було неминуче, що нові російські офіційні підручники з історії лише сприятимуть похмурій мілітаризації пам'яті Кремля та посилять його контроль над історичним наративом, який подається школярам у Росії, пише Politico.

"І, звичайно ж, чотири нові підручники, які російські старшокласники відкриють на початку навчального року наступного місяця, охоплюючи період з 1945 року до наших днів, вони також зосереджені на виправданні вторгнення в Україну, поміщаючи його в контекст "демілітаризації" і "денацифікації", а Росію виставляючи жертвою так званої західної агресії", – констатує видання.

На думку Politico, інакше бути й не могло б, оскільки саме Путін і наказав переписати ці книжки, і наказав стежити за її підготовкою своєму помічнику Володимиру Мединському – голові міжвідомчої комісії з історичної освіти Росії. Мединський, опісля похвалився, що підручники були написані в рекордно короткі терміни – всього за п'ять місяців, як він стверджував.

Проте це не зовсім правда, зазначає медіа та нагадує, що Путін просив про нову програму з історії понад десять років тому. Однак вона затримувалася на тлі суперечок і бюрократичної інерції.

"Але Мединський – з тих апаратників, які знають, як високо стрибнути, коли шеф втрачає терпіння", – підкреслює ЗМІ, пригадуючи курйозні історії з освітою помічника Путіна, зокрема із його докторською, яку називали "пропагандистським памфлетом" та звинувачували Мединського у плагіаті.

"Як головний путінський поліцейський у сфері культури, він був на передовій переслідування істориків і літописців ГУЛАГу. Упродовж трьох років Мединського робив усе можливе, щоб зірвати кропітку роботу з ідентифікації тих, хто був вбитий під час нещадних і кривавих сталінських чисток – акт пам'яті і вшанування, який не схвалювався Кремлем", – додають у Politico.

Серед дослідників був і Юрій Дмитрієв, який перебуває у в'язниці з 2016 року. На той момент він завершував працю, у якій були перераховані імена 64 тисяч людей, що були депортовані і загинули в лісах Карелії. У середині 1990-х років Дмитрієв також керував розкопками, які виявили місце масового поховання в лісі Сандармоху, де в середині-кінці 1930-х років було страчено і поховано понад 6 тисяч людей.

"Вважається, що там поховано близько 300 українських письменників, драматургів і науковців, і всі польові дослідження та допити таємної поліції вказують на те, що це місце є братською могилою жертв чисток", – акцентує автор матеріалу.

Російський історик Анатолій Разумов, який працює над ідентифікацією тих, хто загинув від рук сталінських катів, сказав мені у 2019 році Politico, що історію не можна переписувати, бо це політично вигідно. "Звірства походять від виправдань", – зазначив він, нарікаючи на те, що путінська влада вважає вшанування пам'яті про сталінські чистки непатріотичним.

Проте зараз написання історії перебуває в руках апаратників на кшталт Мединського. І в цих нових підручниках, пише Politico, школярів будуть "вчити", що російські солдати врятували мир, анексувавши український Кримський півострів у 2014 році, що Захід завжди був невблаганним ворогом, а нинішні економічні санкції будуть засуджені як гірші, ніж вторгнення Наполеона Бонапарта в Росію в 1812 році.

"Мені стало цікаво, що він мав на увазі. Чи були інші руки? Звичайно, були. Книги повторюють тенденційні аргументи Путіна в його довгому звивистому есе "Про історичну єдність росіян і українців", де він стверджує, що Україна не існує як нація або держава. Але це не те, чого вчаться його солдати на фронті", – підсумовує оглядач Джеймі Деттмер.

Путін

Фото: reuters

42 українські безпілотники у Криму

Українські військові провели найскладнішу і наймасштабнішу на сьогодні операцію проти російських військових об'єктів в окупованому Криму, повідомляє CNN із посиланням на офіційних осіб у Києві. Спецпризначенці висадилися на західному березі Криму в районі населених пунктів Оленівка та Маяк у рамках спільної операції з Військово-морськими силами Збройних Сил України.

"Під час виконання завдання українські захисники вступили у бойове зіткнення з підрозділами окупанта. У результаті ворог зазнав втрат серед особового складу та знищено ворожу техніку", – цитує видання інформацію від розвідки.

Під час перебування там український підрозділ також підняв державний прапор. У виданні вважають, що цю операцію можна назвати одним з найсміливіших кроків Києва з моменту початку його обережного контрнаступу на російські війська, який поки що досягнув лише обмеженого прогресу.

Як нагадує CNN, Київ активізував удари безпілотників по Криму, намагаючись підірвати російську логістику і зусилля з поповнення запасів, проте таке зміщення акцентів зустріли скептично у деяких частинах Заходу. 

Неофіційні російські соціальні мережі повідомляють про стрілянину біля кемпінгу на мисі Тарханкут - найзахіднішій точці Криму. Телеграм-канал, пов'язаний з військовою частиною так званої ДНР, також повідомив про зіткнення, зазначає видання.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило кілька відео, на яких нібито зафіксовані українські надувні човни поблизу кримського узбережжя в темряві", – пише CNN та додає: – Також з'явилося відео, на якому українські надувні човни випускають зенітну ракету по російському літаку. Міністерство оборони Росії оприлюднило відео з кабіни літака, на якому видно, як винищувач веде вогонь з гармати по човнах".

Про операцію згадує також низка інших відомих міжнародних видань. Зокрема the Guardian наголошує, що кількість запущених безпілотників була однією з найбільших за всю історію подібних атак.

український прапор у Криму

Суспільство
Світ
Україна
Росія
Крим
Війна з Росією
безпілотник
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