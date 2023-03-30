Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Путін підписав указ про весняний призов: до війська підуть 147 тис. росіян

Путін підписав указ про весняний призов: до війська підуть 147 тис. росіян

30 березня, 2023 четвер
19:59
війна з Росією росія мобілізація орки окупанти

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов, в рамках якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ,

"Путін підписав указ про весняний призов на військову службу, згідно з яким у ЗС РФ з 1 квітня по 15 липня закличуть 147 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

Призиватимуть осіб з 18 до 27 років. Російські ЗМІ зазначають, що цьогорічний призов більший, відносно попередніх років - минулого року весною до російської армії вступило 134,5 тисяч людей, восени - 120 тисяч.

  • Українська розвідка повідомила, що у Росії триває прихована мобілізація, у рамках якої на війну з Україною вербують кілька десятків тисяч людей на місяць.
Володимир Путін
мобілізація
Читайте також:
Автор Олексій Мустафін
29 березня, 2023 середа
За крок до "китайського миру". Таємна зброя Заходу
29 березня, 2023 середа
Померла легендарна тренерка з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна
Тетяна Ніколаєнко
Автор Тетяна Ніколаєнко
29 березня, 2023 середа
Найлегше нас зруйнувати питанням: "А де ви бачите війну?"
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.31
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.18
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
30 березня
20:29
здоров'я жінки
В Україні створять Координаційний центр з психічного здоров’я
20:07
Держдеп США
Вашингтон засудив затримання в Росії журналіста Wall Street Journal і закликав громадян США негайно покинути РФ
20:02
OPINION
Євстратій Зоря
"Русскій мір" шукає в Україні страждальців
20:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 400 дня війни: знищення вагнерівців під Бахмутом, штурмовики Мі-24 від Північної Македонії та унікальна дитяча операція  у Львові
19:42
Києво-Печерська лавра
Уряд скасував розпорядження Януковича про передачу об’єктів Лаври УПЦ МП
19:23
На фото засідання уряду 24 червня
Уряд надаватиме гранти ветеранам для започаткування власного бізнесу
19:22
Сергій Лавров
Лавров відвідає Туреччину напередодні імовірного візиту Путіна
19:17
Ексклюзив
F-16
Винищувачі F-16 для України вже готові в Нідерландах, - польський політик Чех
19:06
Молдова
Надзвичайний стан у Молдові продовжать на 60 днів
19:01
Німеччина
Leopard 2, БМП Marder і танки для розмінування: Німеччина оновила список зброї, переданої Україні
18:49
УПЦ МП
Суд відхилив позов УПЦ МП щодо розірвання договору оренди Києво-Печерської лаври
18:43
на фото: ЗСУ
Росіяни сконцентрували наступ на 5 напрямках і далі штурмують Бахмут, Сили оборони відбили майже пів сотні атак, - Генштаб
18:43
Ексклюзив
карта бойових дій_2903
Взяти росіянам в оточення Бахмут нереально, - військовий експерт Світан
18:25
суд
В Україні винесено перший вирок судді за депортацію цивільного населення з Криму
18:22
Ексклюзив
мобілізація рф
За підсумками четвертої хвилі соцопитувань "Дзеркало Росії", 62% росіян не хочуть нової хвилі мобілізації, - ІКАР
18:09
OPINION
Олексій Тимофіїв
Революції та війни не завжди є каталізаторами змін
18:09
Кабмін провів кадрові ротації в МОН, МОЗ і Фонді держмайна
18:04
Оновлено
На Херсонщині на ворожій міні підірвалося авто: загинув чоловік, за життя іншого борються лікарі
18:02
Києво-Печерська Лавра
Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври
17:46
Зеленський обговорив посилення обороноздатності України з керівником концерну Rheinmetall
17:35
Фінляндія
Шпигунська мережа РФ у Фінляндії суттєво послабилася, - розвідка
17:33
Аерофлот
Офіс генпрокурора оголосив підозру керівнику Росавіації: сприяв транспортуванню армії РФ до кордонів України
17:27
У Німеччині відкрили перше закордонне представництво Українського інституту
17:22
насилля ґвалтування жертва
Троє російських військових, які ґвалтували жительку Київщини під час тимчасової окупації, отримали підозри
17:16
ДПСУ
Прикордонники знищили дві групи вагнерівців під Бахмутом
17:13
Німеччина уряд
Німеччина розглядає можливість модернізації української ГТС для транспортування водню
17:04
Оновлено
Києво-Печерська лавра
УПЦ (МП) не покинула Лавру, Мінкульт звернувся до поліції через перешкоджання роботі комісії
16:57
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
У РФ засуджений за вбивство зек-вагнерівець повернувся з війни в Україні та знову вбив людину
16:53
На фото: Квентін Тарантіно
Тарантіно розповів деталі про свій майбутній фільм "Кінокритик"
16:53
обмін полоненими
Україна домовляється про єдиний гумкоридор для повернення полонених за посередництва Туреччини, - посол Боднар
16:39
Україна готова забрати депортованих дітей-сиріт на кордоні РФ з будь-якою країною ЄС, – Верещук
16:34
Андрій Черняк
"Великий наступ" росіян виявився "пшиком", - представник ГУР Черняк
16:24
Крим- це Україна
Росіяни створюють ПВК в Криму, бо готуються до боїв на півострові, - ГУР
16:20
зелена енергія
У ЄС домовилися про значне збільшення частки "зеленої" енергії
16:09
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:02
OPINION
Якуб Логінов
Словаччина на порозі виборів
15:55
Від "Армії дронів" на фронт передали 300 безпілотників Mavic 3T
15:49
Оновлено
ФСБ
У Росії арештували кореспондента The Wall Street Journal за підозрою у шпигунстві
15:42
Енергоатом готується запустити повітряну ЛЕП, яка з'єднає українську та європейську енергосистеми
15:33
ЗСУ
У ЗСУ пояснили, чим зумовлено рішення призначати офіцерами бійців без військової освіти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV