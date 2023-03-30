Путін підписав указ про весняний призов: до війська підуть 147 тис. росіян
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов, в рамках якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ,
"Путін підписав указ про весняний призов на військову службу, згідно з яким у ЗС РФ з 1 квітня по 15 липня закличуть 147 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.
Призиватимуть осіб з 18 до 27 років. Російські ЗМІ зазначають, що цьогорічний призов більший, відносно попередніх років - минулого року весною до російської армії вступило 134,5 тисяч людей, восени - 120 тисяч.
- Українська розвідка повідомила, що у Росії триває прихована мобілізація, у рамках якої на війну з Україною вербують кілька десятків тисяч людей на місяць.
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