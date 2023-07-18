Про це повідомляє Sky News.

За словами Саакашвілі, президент Росії розповів йому про свої територіальні амбіції, коли вони вперше зустрілися на переговорах у Кремлі. Він переконаний, що Путін планував напад на Україну з 2004 року.

"Все, що він робить зараз, він більш-менш прояснив мені під час нашої першої зустрічі", – написав Саакашвілі з місця свого ув’язнення в Тбілісі.

Він зізнався, що після діалогу з російським диктатором поїхав до Німеччини та сподівався висловити занепокоєння щодо можливого вторгнення тодішньому канцлеру Німеччини Герхарду Шредеру. Проте, голову уряду ФРН це не збентежило, а після розмови він "негайно доніс про розмову Путіну".

Саакашвілі, який наразі є громадянином України, додав, що продовжував намагатися попереджати західних лідерів й після 2008 року, коли Росія розв'язала війну проти Грузії.

"Коли я попередив Захід про Путіна, мене знехтували як озлобленого божевільного", — написав Саакашвілі, який був президентом Грузії з 2004 по 2013 рік.

Він також згадав про свою справу та назвав її частиною гібридної війни.

"Моя справа явно є частиною більшої гібридної війни", – написав Саакашвілі .

Деталі справи Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі наразі перебуває в ув'язненні - ще у 2018 році його заочно засудили до трьох років ув’язнення у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані та до 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення в жовтні 2021-го грузинська влада заявила, нібито він зі своїми соратниками "планував убивство опозиціонерів, аби спровокувати заворушення і звинуватити владу", хоча проваджень за цим фактом немає.

На знак протесту Саакашвілі почав голодування, після чого стан його здоров’я погіршувався. Адвокати, родичі та прихильники Саакашвілі наголошують на погіршенні здоров'я політика та закликають відправити його на лікування за кордон.

6 лютого Тбіліський міський суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів Саакашвілі й не відклав виконання вироку через стан здоров'я експрезидента. Представник пенітенціарної служби Грузії Ніка Абрамішвілі заявив, що поданий суду звіт не містить достовірної інформації про тяжкість хвороби Саакашвілі й не може бути підставою для відстрочення.

Водночас Саакашвілі назвав засідання суду "посміховиськом", а свій вирок — "смертним". А у квітні експрезидент заявив, що він "близький до смерті" в лікарні, куди його перевезли із в'язниці.

3 липня Саакашвілі взяв участь у судовому засіданні по відеозв'язку, і всі побачили, як він жахливо виглядає. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи стан Саакашвілі, заявив, що Росія вбиває його руками Грузії.

Польські лікарі, які оглянули Саакашвілі, дійшли висновку, що він має перебувати в госпіталі.