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"Я сильний зсередини": Саакашвілі показав свій тяжкий фізичний стан під час судового засідання

3 липня, 2023 понедiлок
17:37
Світ

Експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі взяв участь у судовому засіданні по відеозв'язку та показав свій тяжкий фізичний стан після лікування

Про це повідомила колишня прессекретарка Саакашвілі Дар'я Чиж.

Це перше поява експрезидента після довгого лікування. Саакашвілі зазначив, що він фізично слабкий, проте "сильний зсередини". Він також наголосив, що не здійснював злочину проти Грузії.

"Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний!  Я не вчиняв злочину проти Грузії", - сказав Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі

Фото: Дар'я Чиж


Міхеїл Саакашвілі

Фото: Дар'я Чиж

Деталі справи Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі наразі перебуває в ув'язненні - ще у 2018 році його заочно засудили до трьох років ув’язнення у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані та до 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення в жовтні 2021-го грузинська влада заявила, нібито він зі своїми соратниками "планував убивство опозиціонерів, аби спровокувати заворушення і звинуватити владу", хоча проваджень за цим фактом немає.

На знак протесту Саакашвілі почав голодування, після чого стан його здоров’я погіршувався. Адвокати, родичі та прихильники Саакашвілі наголошують на погіршенні здоров'я політика та закликають відправити його на лікування за кордон.

6 лютого Тбіліський міський суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів Саакашвілі й не відклав виконання вироку через стан здоров'я експрезидента. Представник Пенітенціарної служби Грузії Ніка Абрамішвілі заявив, що поданий суду звіт не містить достовірної інформації про тяжкість хвороби Саакашвілі й не може бути підставою для відстрочення.

Водночас Саакашвілі назвав засідання суду "посміховиськом", а свій вирок — "смертним". А в квітні експрезидент заявив, що він "близький до смерті" в лікарні, куди його перевезли із в'язниці.

3 червня повідомлялося, що колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі переконаний, що скоро Україна переможе, Грузія зможе повернути свої території, окуповані РФ, а українсько-грузинський кордон буде проходити по річці Псоу.

17 червня третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі оголосив, що має намір брати активну участь у грузинській політиці – через рік після заяви про те, що вона його більше не цікавить. 

29 червня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив як неприйнятний позов Саакашвілі проти України, де він просив визнати порушення його прав через позбавлення українського громадянства й висилку.

Грузія
Міхеїл Саакашвілі
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