Саакашвілі заявив про намір повернутися у грузинську політику

Про це повідомляє Новини-Грузія.

"Попри свій стан здоров'я, я маю намір дуже активно долучитися до грузинської політики, паралельно з моєю діяльністю щодо України", – йдеться у заяві Саакашвілі.

За його словами, в Грузії не можна, склавши руки, чекати на перемогу України і потрібно активно наближати її "інноваційними та сміливими діями".

Окрім цього, колишній президент заявив, що від сьогодні має намір брати участь у всіх судових процесах проти нього та закликав до об'єднання всі національні та антиросійські сили.

Саакашвілі зазначив, що останньою краплею, яка підштовхнула його зробити таку заяву, стали слова на засіданні Верховної Ради Аджарії - головою уряду Торніке Ріжвадзе, який назвав війну 2008 року "боягузливо програною війною".

Деталі справи Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі перебуває в ув'язненні, ще у 2018 році його заочно засудили до трьох років ув’язнення у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані та до 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення в жовтні 2021-го грузинська влада заявила, що він нібито зі своїми соратниками "планував убивство опозиціонерів, аби спровокувати заворушення і звинуватити владу", хоча проваджень за цим фактом немає.

На знак протесту Саакашвілі почав голодування, після чого стан його здоров’я погіршувався. Адвокати, родичі та прихильники Саакашвілі наголошують на погіршенні здоров'я політика та закликають відправити його на лікування за кордон.

6 лютого Тбіліський міський суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів Саакашвілі й не відклав виконання вироку через стан здоров'я експрезидента. Представник Пенітенціарної служби Грузії Ніка Абрамішвілі заявив, що поданий суду звіт не містить достовірної інформації про тяжкість хвороби Саакашвілі й не може бути підставою для відстрочення.

Водночас Саакашвілі назвав засідання суду "посміховиськом", а свій вирок — "смертним". А в квітні експрезидент заявив, що він "близький до смерті" в лікарні, куди його перевезли із в'язниці.