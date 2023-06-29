Про це інформує Європейська правда з посиланням на пресслужбу суду.

"У своєму рішенні у справі "Саакашвілі проти України" (заява № 8113/18) Європейський суд з прав людини одноголосно визнав заяву неприйнятною. Рішення є остаточним", - йдеться у повідомленні.

Справа була пов'язана зі скаргою Саакашвілі, який у 2015 році отримав українське громадянство та активно займався політикою. Він скаржився на різні порушення своїх прав у 2017 році, коли його позбавили цього громадянства.

Саакашвілі звертався до статей 3 - заборона жорстокого або принизливого поводження, 5§1 - право на свободу та особисту недоторканність, 6§2 - презумпція невинуватості, 8 - право на повагу до приватного життя і житла, 11 - свобода зібрань, 13 - право на ефективний засіб захисту та 18 - обмеження щодо використання обмежень прав Європейської конвенції з прав людини.

Суд вирішив, що Саакашвілі не скористався усіма національними засобами юридичного захисту за всіма скаргами, крім однієї, а скарга за статтею 13 - була явно необґрунтованою. А також вказав, що після того, як експрезиденту Грузії повернули українське громадянство і він продовжив свою діяльність у травні 2019 року, він міг подати свої скарги в Україні.

Коли він повернувся, слідство оприлюднило деякі попередні результати щодо можливих порушень його прав у 2017-18 роках. Проте Саакашвілі не надавав ЄСПЛ жодної нової інформації про своє становище з березня 2018 року.

"За відсутності будь-яких пояснень з його боку, Суд вирішив, що він не дотримався зобов'язання, передбаченого Європейською конвенцією, спочатку використати всі засоби правового захисту на національному рівні, перш ніж звертатися до Суду. Таким чином, всі його скарги, крім однієї, були відхилені через "не вичерпання національних засобів правового захисту", – пояснює ЄСПЛ.

Суд не зазначив, яка зі скарг Саакашвілі є обґрунтованою.

Відомо, що Саакашвілі перебуває за ґратами з моменту таємного прибуття до Грузії перед місцевими виборами 2021 року, а його здоров’я сильно погіршилося останнім часом.

Деталі справи Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі перебуває в ув'язненні, ще у 2018 році його заочно засудили до трьох років ув’язнення у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані та до 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення в жовтні 2021-го грузинська влада заявила, що він нібито зі своїми соратниками "планував убивство опозиціонерів, аби спровокувати заворушення і звинуватити владу", хоча проваджень за цим фактом немає.

На знак протесту Саакашвілі почав голодування, після чого стан його здоров’я погіршувався. Адвокати, родичі та прихильники Саакашвілі наголошують на погіршенні здоров'я політика та закликають відправити його на лікування за кордон.

6 лютого Тбіліський міський суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів Саакашвілі й не відклав виконання вироку через стан здоров'я експрезидента. Представник Пенітенціарної служби Грузії Ніка Абрамішвілі заявив, що поданий суду звіт не містить достовірної інформації про тяжкість хвороби Саакашвілі й не може бути підставою для відстрочення.

Водночас Саакашвілі назвав засідання суду "посміховиськом", а свій вирок — "смертним". А в квітні експрезидент заявив, що він "близький до смерті" в лікарні, куди його перевезли із в'язниці.

3 червня повідомлялося, що колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі переконаний, що скоро Україна переможе, Грузія зможе повернути свої території, окуповані РФ, а українсько-грузинський кордон буде проходити по річці Псоу.

17 червня третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі оголосив, що має намір брати активну участь у грузинській політиці – через рік після заяви про те, що вона його більше не цікавить.