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Саакашвілі обстежили лікарі з Польщі: він додав у вазі і залишається у лікарні, - директор грузинської клініки

13 липня, 2023 четвер
21:06
Новини Саакашвілі

Директор грузинської клініки Зураб Чхаїдзе за підсумками обстеження експрезидента Михеїла Саакашвілі польськими лікарями повідомив, що його залишать на лікуванні і поки не переводитимуть назад до в'язниці

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам Rustavi 2.

Напередодні Мін'юст повідомив, що стан Саакашвілі став кращим, тому не виключено його переведення назад до в'язниці для відбуття покарання.

Але Чхаїдзе сказав журналістам, що, попри те, що Саакашвілі додав у вазі, його стан залишається "таким, що вимагає уваги", тому немає підстав для його переведення у в'язницю.

"Польські лікарі повністю погодилися з нашою тактикою лікування пацієнта", - зазначив він.

12 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що група польських лікарів розпочала обстеження колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

"Ми не кидаємо друзів у біді, – написав Моравецький у твіттері. – На моє прохання група польських лікарів... розпочала комплексне медичне обстеження президента Михайла Саакашвілі у Грузії".

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська заявила у коментарі РАР, що Грузія вже певний час тому погодилася на допуск групи медиків з Польщі на огляд Саакашвілі, але під різними приводами затягувала цей процес. Вона додала, що завдяки міжнародному тиску грузинська влада погодилася допустити польських лікарів до Саакашвілі. За її словами, на підставі рапорту лікарів про стан здоров’я Саакашвілі надалі прийматиметься рішення, що робити далі. Політик наголосила: Польща бореться за те, щоб Саакашвілі надалі міг лікуватися в одній з польських клінік.

Деталі справи Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі наразі перебуває в ув'язненні - ще у 2018 році його заочно засудили до трьох років ув’язнення у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані та до 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення в жовтні 2021-го грузинська влада заявила, нібито він зі своїми соратниками "планував убивство опозиціонерів, аби спровокувати заворушення і звинуватити владу", хоча проваджень за цим фактом немає.

На знак протесту Саакашвілі почав голодування, після чого стан його здоров’я погіршувався. Адвокати, родичі та прихильники Саакашвілі наголошують на погіршенні здоров'я політика та закликають відправити його на лікування за кордон.

6 лютого Тбіліський міський суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів Саакашвілі й не відклав виконання вироку через стан здоров'я експрезидента. Представник пенітенціарної служби Грузії Ніка Абрамішвілі заявив, що поданий суду звіт не містить достовірної інформації про тяжкість хвороби Саакашвілі й не може бути підставою для відстрочення.

Водночас Саакашвілі назвав засідання суду "посміховиськом", а свій вирок — "смертним". А у квітні експрезидент заявив, що він "близький до смерті" в лікарні, куди його перевезли із в'язниці.

3 липня Саакашвілі взяв участь у судовому засіданні по відеозв'язку, і всі побачили, як він жахливо виглядає. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи стан Саакашвілі, заявив, що Росія вбиває його руками Грузії.

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