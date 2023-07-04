Путін політично не протягне і трьох місяців
Західні спецслужби пророкують політичну кончину Путіна. Здавалося б, до чого тут втаємничений візит глави ЦРУ в Україну
Західна преса, розповідаючи про таємну поїздку директора ЦРУ Вільяма Бернса до Києва, мало не перетворила його на курʼєра: мовляв, пролетів половину земної кулі, аби підтвердити зобов’язання США ділитися розвідданими з Україною (хіба для цього не можна було SMS Буданову відправити?). Крім того, "чомусь" ніхто не помітив, що тиждень-півтора до цього Бернс так само інкогніто відвідав Китай. Будете сміятися, як повідомляє Reuters, з подібною метою: "директор ЦРУ наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв’язку в розвідувальних каналах".
Що ми пропустили: західні спецслужби із ймовірністю 50% вважають, що верховний бункеркомандувач орків "політично не переживе" наступні три місяці.
Путін поводить себе кволо, і не справляє належного впливу на владні еліти, які зачаїлися за російською секретною службою ФСБ. Ота т.зв. еліта, тобто кремлівські посіпаки намагатимуться замінити свого кволого вождя сильнішою особою.
Організатор перевороту — геть зовсім не Пригожин, він лише інструмент тих, хто вирішив влаштувати повстання посіпак проти їх господаря. Повстання не завершено, ми перебуваємо в середині боротьби за владу у РФ.
Путін може спровокувати критичну подію, аби показати світу свою силу. Тут варто розшифрувати, що ядерку, зокрема і Запорізьку АЕС фюрер використовує скоріше для погроз, а реально вдасться до менш токсичних для нього диверсій, на кшталт вибуху на Каховській ГЕС. За ядерні "витівки" Кремлеві одразу прилетить від США, а ось диверсія на ГЕС — зійшла з рук. А там на півдні України ще багато техногенних обʼєктів, різних хімічних підприємств і т.д.
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Китайсько-українські візити Бернса, подібно, стали важливим етапом підготовки до змін у Московії.
Сьогодні вже очевидно, що розвідка США заздалегідь знала про заколотницькі плани "вагнерів"». Щобільше, деякі факти дають підстави стверджувати, що Пекін (який близько дружить з куратором ФСБ Патрушевим) безпосередньо доклався до підготовки пригожинського перевороту. У найближчому майбутньому частина найманців повернеться в Африку і працюватиме… вже під дахом китайських спецслужб, які витискають росіян із цього континенту.
Аби ставка "50 на 50" щодо майбутнього Путіна зіграла правильно, якійсь делікатні завдання є у Патрушева та інших кремлівських старців. Логічно припустити, що йдеться про переформатування воєнних планів Московії: Москві потрібно уникнути наступних техногенних катастроф на території України, оскільки це перетворить на недоговороздатну і патрушівську команду. Крім того, слід змінити формат війни: замість "безлімітної в часі "СВО" до останнього росіянина кремль повинен проартикулювати готовність шукати вихід із патової ситуації. Тобто, найпершим завданням ФСб є вирішення "казусу Путіна".
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Непрямо цю гіпотезу підтверджують і джерела з таємного візиту в Україну директора ЦРУ: Бернс розмовляв з українськими посадовцями саме про майбутні переговори України з РФ, але вже з позицій сили: йшлося про припинення вогню та звільнення окупованих територій вже до кінця року.
Це поки що контури плану, але він виглядає реальним, можливо, навіть більше, ніж на 50%. Адже тепер путінська челядь не лише бажає змін, але й тепер розуміє: вони можливі.
Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel
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