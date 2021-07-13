Путін пообіцяв Лукашенку новий кредит

Про це повідомляє DW.

Їхня зустріч - вже четверта в 2021 році - тривала більше п'яти годин. Ні білоруські, ні російські ЗМІ не повідомили, про яку суму позики йде мова.

"Домовилися про об'єми кредитної підтримки у зв'язку з податковим маневром в Росії", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Крім того, за його словами, Путін і Лукашенко погоджували ряд заходів по співпраці в "таких областях, як митне, податкове регулювання, енергетика". При цьому була досягнута домовленість про збереження ціни на російський газ для Білорусі в 2022 році на рівні поточного тарифу.