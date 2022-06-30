Путін попередив Фінляндію та Швецію щодо розгортання сил НАТО

Про це пише The Guardian з посиланням на російські ЗМІ.

"Якщо Фінляндія і Швеція захочуть, вони можуть приєднатися. Це залежить від них. Вони можуть приєднатися до чого завгодно", - сказав Путін.

Водночас він попередив, що "якби там були розгорнуті військові контингенти та військова інфраструктура, ми були б зобов’язані відповідати симетрично і створювати однакові загрози для тих територій, де для нас виникли загрози".

The Guardian зазначає, що Росія неодноразово застерігала Фінляндію та Швецію від приєднання до НАТО, заявляючи, що серйозні військові та політичні наслідки такого кроку змусять її відновити військовий баланс шляхом посилення оборони в регіоні Балтійського моря, в тому числі шляхом розміщення ядерної зброї.

Раніше російські офіційні особи гнівно відреагували на пропозицію НАТО про членство Фінляндії та Швеції, назвавши це дестабілізаційною спробою, яка посилить напругу в регіоні.

"Ми засуджуємо безвідповідальний курс Північноатлантичного альянсу, який руйнує європейську архітектуру або те, що від неї залишилося. У мене є великі сумніви щодо того, чи буде найближчий період спокійним для наших північноєвропейських сусідів", - заявив журналістам у середу, 29 червня, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.

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