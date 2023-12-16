Путін повинен зрозуміти, що не має найменшого шансу виграти в цій війні, - Арсеній Яценюк
Путін повинен отримати чіткий сигнал, що в нього немає навіть найменшого шансу виграти в цій війні, - підкреслив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк
Про це йшлося під час онлайн-дискусії КБФ 15 грудня.
“І найкраще – не просто говорити про це, а ухвалювати необхідні для України рішення. Це те, що необхідно для фінансової допомоги України, а також надання летальної зброї і боєприпасів для українського війська”, - наголосив він.
Водночас, підкреслив Арсеній Яценюк, Путін веде війну на виснаження: “Путін хоче нас перечекати, виснажити і перехитрити вільний світ. Він вірить, що може переважити”.
Голова КБФ наголосив на необхідності конфіскувати російські активи: “Йдеться не лише про компенсацію шкоди, яку завдала Україні росія. Це шлях до встановлення справедливості. Як притягнути росію до відповідальності”.
Окрім того, необхідно врегулювати механізм санкцій: “Режим путіна легко обходить санкції, і це дуже поганий знак. Ми маємо переконати усіх, що режим санкцій має бути ефективним”.
“Сподіваюся, що в 2024-му найважливіші рішення мають бути ухвалені у Вашингтоні - на саміті НАТО. Україна повинна отримати запрошення до вступу в Альянс і могти захищати країну за 5-ю статтею Вашингтонського договору”, - наголосив він.
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