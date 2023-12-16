Путін повинен зрозуміти, що не має найменшого шансу виграти в цій війні, - Арсеній Яценюк

Про це йшлося під час онлайн-дискусії КБФ 15 грудня.

“І найкраще – не просто говорити про це, а ухвалювати необхідні для України рішення. Це те, що необхідно для фінансової допомоги України, а також надання летальної зброї і боєприпасів для українського війська”, - наголосив він.

Водночас, підкреслив Арсеній Яценюк, Путін веде війну на виснаження: “Путін хоче нас перечекати, виснажити і перехитрити вільний світ. Він вірить, що може переважити”.

Голова КБФ наголосив на необхідності конфіскувати російські активи: “Йдеться не лише про компенсацію шкоди, яку завдала Україні росія. Це шлях до встановлення справедливості. Як притягнути росію до відповідальності”.

Окрім того, необхідно врегулювати механізм санкцій: “Режим путіна легко обходить санкції, і це дуже поганий знак. Ми маємо переконати усіх, що режим санкцій має бути ефективним”.

“Сподіваюся, що в 2024-му найважливіші рішення мають бути ухвалені у Вашингтоні - на саміті НАТО. Україна повинна отримати запрошення до вступу в Альянс і могти захищати країну за 5-ю статтею Вашингтонського договору”, - наголосив він.