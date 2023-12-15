Відсутність рішення Конгресу щодо України надихає Путіна, - експерт-міжнародник зі Стенфорду Майкл МакФол

На ці теми він висловився 15 грудня під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"США потрібні дебати щодо міграційної реформи, ми не повинні їх уникати, але їх треба прискорити, аби не тримати в заручниках українських солдатів», - сказав він, коментуючи основну перешкоду на шляху ухвалення рішення.

"Втім, я відчуваю, що багато членів Конгресу не розуміють стратегічних наслідків для американської безпеки. І ми виглядаємо безсилими, бо ми не можемо зробити те, що в наших інтересах. Це надихає всіх наших ворогів, не лише Путіна, а й в інших країнах. Все це впливає на американські національні інтереси", - наголосив Майкл МакФол.

Він також зазначив, що наразі дуже важливо, аби рішення про підтримку України було ухвалено Конгресом, але також важливе ухвалення відповідного законодавства, яке б дозволяло передати заморожені російські активи Україні.

Коментуючи перспективи вступу України до НАТО, МакФол сказав, що наразі адміністрація президента США Джо Байдена не схиляється до ухвалення позитивного рішення щодо членства України в Альянсі. Водночас, на його думку, на майбутньому саміті НАТО, який має відбутися у 2024 році у Вашингтоні, можна було б надати Україні формальне запрошення, що стало б важливим сигналом стосовно таких перспектив.

"Буде символічно надати запрошення на майбутньому саміті. Це було б важливим сигналом, що “потяг вже на станції”, просто потрібен певний час, аби Україна приєдналася", - резюмував він.

Макйл Майкл МакФол також висловився щодо сьогоднішнього стану президента Росії Владіміра Путіна: на його думку, він почувається впевнено і в його плани не входять жодні перемовини, допоки в США не відбудуться вибори президента.

"Путін почувається дуже впевненим. Рік тому він мав дуже знервований вигляд, оскільки він програвав на полі бою. І я ніколи не бачив його таким невпевненим, як тоді", - сказав він.

"Наразі ж його солдати окопалися. Так, вони несуть величезні втрати, наша розвідка публікує шокуючі цифри щодо загиблих російських солдатів, яких він бездумно шле на забій. Але для авторитарного режиму це нічого, йому байдуже», - підкреслив Майкл МакФол.

За його словами, наразі про жодні перемовини щодо припинення війни взагалі не йдеться і цього немає зокрема і в планах Володимира Путіна.

"Щодо перемовин з Росією, що “краще підписати погану угоду, щоб надалі не довелось підписувати ще гіршу” - я повністю не погоджуюсь і відкидаю таку думку. Є певна наївність деяких американців, які говорять про це. Путін не збирається проводити жодні переговори, він вважає, що час на його боці. Принаймні до того, як новий американський президент прийде до влади", - зазначив Макфол.