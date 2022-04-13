Путін прагне зібрати на Донбасі війська, які уп'ятеро перевищуватимуть українські, - The Times

Про це повідомляє The Times.



За попередньою інформацією, Росія намагається зібрати сили, які за чисельністю перевищать українські війська на сході країни в п’ять до одного.



Джерело з українських військових повідомило, що російські війська вводяться з усього регіону для вирішальної, як сподівається Москва, битви на Донбасі.

За попередніми даними, сили російської армії у кількості десятків тисяч солдатів все одно недостатньо, аби РФ перемогла.



Деякі західні джерела очікують, що наступ почнеться до кінця тижня. Крім того, Путін вчора заявив, що його кампанія триватиме до перемоги.



Супутникові знімки та звіти свідчать про те, що Росія нарощує війська та техніку щонайменше в трьох місцях на кордоні з Україною, у Бєлгородській та Воронезькій областях та навколо міста Матвєєв Курган на півдні.



Діючи під керівництвом нового командувача генерала Олександра Дворнікова, який відіграв визначну роль у громадянській війні в Сирії, російські війська посилюють свої дії в районі Ізюма на південному сході від Харкова.

Очікується, що ці сили спробують просунутися далі на південь, щоб захопити Слов’янськ. Про це повідомляє американський аналітичний центр Інституту вивчення війни.

Звідти вони могли просуватися на південний схід, щоб оточити український контингент.

Крім того американські аналітики вважають, що у випадку падіння Маріуполя, близько 6000 російських військових матимуть змогу в подальшому просуватися на північ і завершити оточення ще однієї великої групи українських військ.



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