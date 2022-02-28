"Путін програв війну Україні та підлягає відстороненню або ліквідації": Центр досліджень армії закликав росіян врятувати майбутнє їхніх дітей

Про це йдеться в його зверненні.



"Володимир Путін станом на 23:00 27 лютого 2022 року програв війну в Україні та підлягає негайному усуненню від влади чи фізичної ліквідації. Це експертне звернення до небайдужих росіян - дійте, якщо ви бажаєте менш страшного майбутнього для своєї країни та своїх дітей. Знаходження Путіна на вершині управлінської ланки російської влади з 27 лютого 2022 року несе крайню загрозу всьому світу - в силу потенційної можливості застосування ядерної зброї, а також масованих ракетних ударів", - зазначив Валентин Бадрак.



Він додав, що Володимир Путін небезпечний для людства, бо здатен віддати найбезглуздіші накази: удар по ЧАЕС, ядерних об'єктах України, дамбі Київського моря.



"Для Путіна питання людських цінностей втратило сенс, не здатне оцінювати ситуацію з погляду загальнолюдського існування. Безнадійно хворий мозок кремлівського диктатора харчується катастрофами, жертвами та збитками світу, і це має стати предметом негайних рішень у Росії. Зволікання загрожує жахливими наслідками для самої Росії та всього світу", - наголосив Валентин Бадрак.



За його словами, негайна зміна президента РФ - необхідність для збереження майбутнього людства, а прихід до влади будь-якого силовика може врятувати Євразію від глобальних катастроф.



"Ідеальною формулою вирішення глобальної кризи, створеної Володимиром Путіним, є її фізична ліквідація", - зауважив очільник Центру досліджень армії.



Він додав, що було б справедливо тому, "хто втратив почуття реальності, піти в небуття" заради майбутнього РФ, Європи й усього світу.



"Путін приміряв костюм Гітлера і зробив це незграбно. Але, як і лідер нацистів, Путін рішуче знехтував людськими цінностями. Живучи стереотипами КДБ радянських часів, Путін здатний поставити мир на межу світової, глобальної катастрофи. Зупинити Путіна - завдання світлих сил сьогодення!" - наголосив очільник Центру досліджень армії.



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