"Путін програв війну Україні та підлягає відстороненню або ліквідації": Центр досліджень армії закликав росіян врятувати майбутнє їхніх дітей
Очільник Центру досліджень армії Валентин Бадрак заявив, що президент РФ Володимир Путін не зважає на людські життя, здатен на безглузді рішення, тому його необхідно усунути
Про це йдеться в його зверненні.
"Володимир Путін станом на 23:00 27 лютого 2022 року програв війну в Україні та підлягає негайному усуненню від влади чи фізичної ліквідації. Це експертне звернення до небайдужих росіян - дійте, якщо ви бажаєте менш страшного майбутнього для своєї країни та своїх дітей. Знаходження Путіна на вершині управлінської ланки російської влади з 27 лютого 2022 року несе крайню загрозу всьому світу - в силу потенційної можливості застосування ядерної зброї, а також масованих ракетних ударів", - зазначив Валентин Бадрак.
Він додав, що Володимир Путін небезпечний для людства, бо здатен віддати найбезглуздіші накази: удар по ЧАЕС, ядерних об'єктах України, дамбі Київського моря.
"Для Путіна питання людських цінностей втратило сенс, не здатне оцінювати ситуацію з погляду загальнолюдського існування. Безнадійно хворий мозок кремлівського диктатора харчується катастрофами, жертвами та збитками світу, і це має стати предметом негайних рішень у Росії. Зволікання загрожує жахливими наслідками для самої Росії та всього світу", - наголосив Валентин Бадрак.
За його словами, негайна зміна президента РФ - необхідність для збереження майбутнього людства, а прихід до влади будь-якого силовика може врятувати Євразію від глобальних катастроф.
"Ідеальною формулою вирішення глобальної кризи, створеної Володимиром Путіним, є її фізична ліквідація", - зауважив очільник Центру досліджень армії.
Він додав, що було б справедливо тому, "хто втратив почуття реальності, піти в небуття" заради майбутнього РФ, Європи й усього світу.
"Путін приміряв костюм Гітлера і зробив це незграбно. Але, як і лідер нацистів, Путін рішуче знехтував людськими цінностями. Живучи стереотипами КДБ радянських часів, Путін здатний поставити мир на межу світової, глобальної катастрофи. Зупинити Путіна - завдання світлих сил сьогодення!" - наголосив очільник Центру досліджень армії.
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