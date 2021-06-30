Путін прокоментував можливість зустрічі із Зеленським, заявивши про "зовнішнє управління" Україною
30 червня очільник Кремля Володимир Путін заявив, що не зустрічатиметься з президентом України Володимиром Зеленським та вважає, що "керівництво сьогоднішньої України явно до нас недружнє"
Про це президент РФ Володимир Путні заявив під час "прямої лінії", передає "Настоящее Время".
"Я не вважаю українців недружнім народом", - заявив він.
"Але керівництво сьогоднішньої України явно до нас недружнє. Інакше важко пояснити проект закону про корінні народи, який зараз відправлений в Раду. В який записують росіян як некорінний народ України!" - вкотре повторив тезу про український закон Путін.
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За його словами, в Україні "виштовхують російську мову" з повсякденного життя, а росіяни "відчувають себе людьми другого гатунку".
"Який сенс зустрічатися із Зеленським, коли ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві? Вони вирішуються в Вашингтоні, і іноді в Берліні і Парижі. І про що з ним розмовляти?" - сказав Володимир Путін.
- Нагадаємо, український політик та дипломат Роман Безсмертний у травні заявив, що зустрічі українського президента Володимира Зеленського з кремлівським очільником не буде через візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена та його відповідні консультації
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