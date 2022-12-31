Путін проводжатиме 2023 рік на руїнах своєї недоімперії, - Гончаренко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Під час останнього масованого удару ракети пролітали над територією Одеської області в бік інших областей України. За моєю інформацією ППО Одещини змогла перехопити понад 75% ракет. Було одне влучання. Потім, коли росіяни знову атакували Одеську область дронами-камікадзе, то всі вони були знищені", - розповів Гончаренко.

Також народний депутат прокоментував сьогоднішню масовану ракетну атаку по території України.

"Сьогодні в Одесі прекрасна погода. Хочеться дійсно подарувати свято нашим дітям. Проте росіяни зіпсували й цей день. Вони зіпсували нам весь 2022 рік. Однак я маю надію, що вже 2023 рік Путін і його режим проводжатиме на руїнах своєї недоімперії", - додав він.