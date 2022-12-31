Путін проводжатиме 2023 рік на руїнах своєї недоімперії, - Гончаренко
Народний депутат Олексій Гончаренко вважає, що путінський режим буде повалений до кінця 2023 року
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Під час останнього масованого удару ракети пролітали над територією Одеської області в бік інших областей України. За моєю інформацією ППО Одещини змогла перехопити понад 75% ракет. Було одне влучання. Потім, коли росіяни знову атакували Одеську область дронами-камікадзе, то всі вони були знищені", - розповів Гончаренко.
Також народний депутат прокоментував сьогоднішню масовану ракетну атаку по території України.
"Сьогодні в Одесі прекрасна погода. Хочеться дійсно подарувати свято нашим дітям. Проте росіяни зіпсували й цей день. Вони зіпсували нам весь 2022 рік. Однак я маю надію, що вже 2023 рік Путін і його режим проводжатиме на руїнах своєї недоімперії", - додав він.
- 31 грудня окупанти обстріляли Хмельницький, унаслідок чого двоє людей зазнали поранень.
- Також під обстріли потрапив Київ, унаслідок чого загинула одна людина.
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